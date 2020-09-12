محافظ القليوبية: قانون التصالح استثنائي وجاء لصالح المواطنين

قال اللواء عبدالحميد الهجان، محافظ القليوبية، إن عدد الأفدنة المتعدى عليها في نطاق المحافظة، منذ سنة 2011 حتى الآن، يبلغ حوالى 6627 فداناً، مؤكداً أن ذلك يؤثر على الأمن الغذائي والاقتصادي للأجيال الحالية والقادمة، خاصةً أن المحافظة مصدر هام للغذاء للمحافظات المجاورة، ويجب الحزم في هذا الموضوع.

وأضاف "الهجان"، خلال اتصال هاتفي ببرنامج "من مصر"، المذاع على شاشة قناة "CBC"، ويقدمه الإعلامي عمرو خليل، أن قانون التصالح في بعض مخالفات البناء "استثنائي لخدمة المواطنين"، لافتاً إلى أن الرئيس عبدالفتاح السيسي، ومجلس الوزراء، يأخذون في الاعتبار البُعد الاجتماعي في هذا الملف.

وأشار محافظ القليوبية إلى أنه يمكن تقسيط قيمة الرسوم، مؤكداً أن قانون التصالح جرى إصداره من أجل أن يشعر المواطنون بالاطمئنان مستقبلاً، بالإضافة إلى أنه يهدف إلى الحفاظ على الأمن القومي المصري.