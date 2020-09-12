رئيس التحرير

محمود مسلم

محافظ القليوبية: قانون التصالح استثنائي وجاء لصالح المواطنين

كتب:

محمد عزالدين
11:54 م | السبت 12 سبتمبر 2020
محافظ القليوبية

محافظ القليوبية

قال اللواء عبدالحميد الهجان، محافظ القليوبية، إن عدد الأفدنة المتعدى عليها في نطاق المحافظة، منذ سنة 2011 حتى الآن، يبلغ حوالى 6627 فداناً، مؤكداً أن ذلك يؤثر على الأمن الغذائي والاقتصادي للأجيال الحالية والقادمة، خاصةً أن المحافظة مصدر هام للغذاء للمحافظات المجاورة، ويجب الحزم في هذا الموضوع.

وأضاف "الهجان"، خلال اتصال هاتفي ببرنامج "من مصر"، المذاع على شاشة قناة "CBC"، ويقدمه الإعلامي عمرو خليل، أن قانون التصالح في بعض مخالفات البناء "استثنائي لخدمة المواطنين"، لافتاً إلى أن الرئيس عبدالفتاح السيسي، ومجلس الوزراء، يأخذون في الاعتبار البُعد الاجتماعي في هذا الملف.

وأشار محافظ القليوبية إلى أنه يمكن تقسيط قيمة الرسوم، مؤكداً أن قانون التصالح جرى إصداره من أجل أن يشعر المواطنون بالاطمئنان مستقبلاً، بالإضافة إلى أنه يهدف إلى الحفاظ على الأمن القومي المصري.

اقرأ المزيد:

محافظ القليوبية: "الخصوص" كانت أرضا زراعية بالكامل قبل 2011

نائب محافظ القليوبية: محاسبة طلبات التصالح السابقة بالأسعار الجديدة

القليوبية أكبر محافظات البناء المخالف والتعدي على الزراعات

أبرز تصريحات محافظ القليوبية أثناء زيارة رئيس الوزراء "مخالفات البناء جريمة في حق الأجيال القادمة"

محافظ القليوبية: تخفيض قيمة التصالح في مخالفات البناء من 10 لـ50%

محافظ القليوبية: تلقينا 113 ألف طلب تصالح في مخالفات البناء حتى الآن