القليوبية أكبر محافظات البناء المخالف والتعدي على الزراعات

قال الدكتور سمير حماد، نائب محافظ القليوبية، إن مصر خسرت أكثر من 90 ألف فدان من أجود الأراضي الزراعية، بدايةً من عام 2011 وحتى الآن، بسبب البناء العشوائي، وأكد أن محافظة القليوبية حظيت بالعدد الأكبر من تلك المخالفات والتعديات على الأراضي الزراعية.

وأضاف "حماد"، خلال مداخلة هاتفية مع برنامج "مساء DMC"، والذي تقدمه الإعلامية إيمان الحصري، عبر فضائية "DMC"، أن آخر بيان من وزارة الزراعة أكد أن المحافظة بها 175 ألف حالة تعديات على الأراضي الزراعية، بمساحة إجمالية حوالي 6 آلاف فدان، كما شهدت تنفيذ 1200 حملة إزالة، بدأت منذ عام 2012، استهدفت ما يقرب من ألفين فدان.

وتابع قائلاً: "متبقي عندنا حوالي 4 آلاف فدان متعدى عليها"، موضحا أن هناك نوعين من التعديات على الأراضي الزراعية، الأولى هي حالات التعدي على أرض زراعية من أملاك الدولة، ويكون التعدي عليها جريمة بموجب القانون، وهي الحالة التي تجيز التصالح في مثل تلك الحالات، من خلال التقدم بطلب تقنين وضع اليد، وفق القانون 114.

وأكد أن الحالة الثانية تتمثل في البناء على أرض ملك، ولكنها زراعية، وفي تلك الحالة لا يوجد تعد على أملاك الدولة، ولكن على الأراضي الزراعية، مشيراً إلى أن النسبة الأكبر من التعديات بمحافظة القليوبية تتمثل في التعديات على الأملاك الخاصة، بحكم طبيعة المحافظة الريفية، وسعي بعض المواطنين لبناء شقق وعقارات لأبنائهم، حتى يستكملوا حياتهم بجوارهم.

وأضاف أن "دخول المرافق لا يعني شرعية المنشأ، وفيه ناس بتعمل ممارسات بعد سرقة الكهرباء، والعداد الكودي ليس سند لملكية هذا المبني أو رخصة له، ولكنه ضمان لوزارة الكهرباء بعدم سرقة الكهرباء، وهو حق أصيل للوزارة، وأي حد قام بالبناء بشكل مخالف يتقدم للتصالح، وده مفتوح للجميع، أياً كان شكل المنشأ أو مساحته أو موقعه".