محافظ الغربية: وصلنا لـ41 ألف طلب مصالحة من إجمالي 161 ألف مخالفة

قال الدكتور طارق رحمي، محافظ الغربية، إن إقبال المواطنين على التصالح بمخالفات البناء أصبح متزايدا بسبب مراجعة أسعار التصالح وتخفيضها بعدما ارتأت القيادة السياسية أنها ليست مناسبة لبعض الفئات: "إحنا خفضنا 40% من القيمة اللي كانت موجودة، وده سبب زيادة في إقبال المواطنين".

وأضاف "رحمي"، خلال مداخلة له عبر "سكاي بي" ببرنامج "الحكاية"، والذي يقدمه الإعلامي عمرو أديب، والمذاع على فضائية "MBC مصر"، أنه وبعد التخفيضات التي أعلنها رئيس مجلس الوزراء، أمس، وهو من قبل سببت في ازدياد قبول المواطنين على المكاتب التكنولوجية للمصالحات، موضحا أن محافظته وصلت لـ41 ألف طلب مصالحة من إجمالي 161 ألف مخالفة، وبلغت النسبة 25% من طلبات التصالح بالمقارنة بإجمالي عدد الطلبات.

وأكد أن العمل يجري في المراكز التكنولوجية 7 أيام في السبوع من الساعة 8 صباحا وحتى 8 مساء، ويمتد العمل في بعض الأماكن حتى منتصف الليل حال زادت قبول أعداد المواطنين، كما تم تنظيم عمليات الدخول مع مراعاة الإجراءات الاحترازية للمواطنين والتباعد الاجتماعي، مشيرا إلى أن المحافظة دائما ما تهتم بتوعية المواطنين عبر مكبرات الصوت أو السوشيال ميديا والموقع الرسمي للمحافظة، ويتفهم المواطنون الموقف ما يجري أنه لمصلحتهم ولتوفيق أوضاعهم وحتى لا يهددهم أي شخص في أماكن إقامتهم.

وتابع: "بنزود من عملية التوعية، وأعتقد أن قرار القيادة السياسية أن كل القرى تبقى 50 جنيه للمتر والدفع الكاش هيكون ليه تخفيض 25% هيشجع عدد أكبر من المواطنين للتقدم، وإحنا مستعدين لهذا والمكاتب مفتوحة لحين انتهاء طلبات التقدم حتى 30 سبتمبر".