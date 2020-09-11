غدًا.. محافظ الغربية يُكرّم "سيدة القطار"

قال مصدر بديوان عام محافظ الغربية، إن المحافظ، الدكتور طارق رحمي، سيكرّم "سيدة القطار" في مؤتمر صحفي، غدًا لدعمها مجند بالقوات المسلحة ورفضها سلوك كمسري قطار المنصورة الذي تسبب في إهانة المجند بسبب خلاف على قيمة التذكرة.

كان محافظ الغربية، أجرى إتصالًا هاتفيًا بـ"صفية أبو العزم" المعروفة إعلاميًا بـ"سيدة القطار" ووجه خلال المكالمة الشكر وأثنى علىموقفها البطولي والريادي لدعم مجند القوات المسلحة وسداد قيمه التذكرة، فضلا عن اعتراضها على محاولة تسليمه لتقطة الشرطة من قبل الكمسري ومشرف القطار لعدم توافر النقود معه وعدم قدرته على سداد قيمة التذكرة، وإشاد المحافظ بالسيدة مؤكدا دعمه لها في عملها وحياتها الأسرية متمنيا لها دوام النجاح والتوفيق خلال الفترة المقبلة.