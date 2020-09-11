 محافظ الغربية: خفضنا رسوم التصالح على مخالفات البناء بنسبة 50%

قال الدكتور طارق رحمي، محافظ الغربية، إن المحافظة راجعت رسوم التصالح منذ 10 أيام، وجرى تخفيضها بنسبة تتراوح ما بين 40% و50% ما نتج عنه إقبال كبير من المواطنين على المراكز التكنولوجية بالمحافظة لتقديم طلبات التصالح على مخالفات البناء.

وأكد "رحمي"، خلال مداخلة هاتفية عبر شاشة "إكسترا نيوز"، أن هناك فئة من المواطنين ما زالوا يرفضون رسوم التصالح بدعوى عدم قدرتهم على الدفع، موضحًا أنه سيعيد النظر مرة أخرى في أسعار ورسوم التصالح، وصولًا إلى الحد الأدنى لسعر المتر، والمنصوص به في قانون التصالح الجديد.

وأوضح أنه تواصل مع رؤساء البنوك في المحافظة لتقديم التسهيلات البنكية للمواطنين غير القادرين على سداد الرسوم وقيم التصالح، موضحًا أن سعر المتر في قرى المحافظة يبدأ من الحد الأدنى، والمقدر بـ50 جنيها وصولًا إلى 795 جنيهًا في أرقى شوارع مدينة طنطا، متوقعًا زيادة إقبال المواطنين على طلبات التصالح نظرًا لقرب انتهاء المدة المحددة للتصالح في 30 سبتمبر الجاري.

وتابع: لا يوجد إجازات للموظفين العاملين في المراكز التكنولوجية، المنوط بهم استقبال طلبات المواطنين، وهناك مد لساعات العمل حتى الساعة الثانية عشرة من منتصف الليل لاستيعاب الإقبال الكبير من المواطنين.