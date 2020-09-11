رئيس التحرير

محمود مسلم

 محافظ الغربية: خفضنا رسوم التصالح على مخالفات البناء بنسبة 50%

كتب:

محمد عزالدين
05:11 م | الجمعة 11 سبتمبر 2020
محافظ الغربية

محافظ الغربية

قال الدكتور طارق رحمي، محافظ الغربية، إن المحافظة راجعت رسوم التصالح منذ 10 أيام، وجرى تخفيضها بنسبة تتراوح ما بين 40% و50% ما نتج عنه إقبال كبير من المواطنين على المراكز التكنولوجية بالمحافظة لتقديم طلبات التصالح على مخالفات البناء.

وأكد "رحمي"، خلال مداخلة هاتفية عبر شاشة "إكسترا نيوز"، أن هناك فئة من المواطنين ما زالوا يرفضون رسوم التصالح بدعوى عدم قدرتهم على الدفع، موضحًا أنه سيعيد النظر مرة أخرى في أسعار ورسوم التصالح، وصولًا إلى الحد الأدنى لسعر المتر، والمنصوص به في قانون التصالح الجديد.

وأوضح أنه تواصل مع رؤساء البنوك في المحافظة لتقديم التسهيلات البنكية للمواطنين غير القادرين على سداد الرسوم وقيم التصالح، موضحًا أن سعر المتر في قرى المحافظة يبدأ من الحد الأدنى، والمقدر بـ50 جنيها وصولًا إلى 795 جنيهًا في أرقى شوارع مدينة طنطا، متوقعًا زيادة إقبال المواطنين على طلبات التصالح نظرًا لقرب انتهاء المدة المحددة للتصالح في 30 سبتمبر الجاري.

وتابع: لا يوجد إجازات للموظفين العاملين في المراكز التكنولوجية، المنوط بهم استقبال طلبات المواطنين، وهناك مد لساعات العمل حتى الساعة الثانية عشرة من منتصف الليل لاستيعاب الإقبال الكبير من المواطنين.

اقرأ المزيد:

بدء حصاد القطن في الغربية

اتصال تليفوني وبوكيه ورد وبرقية شكر من محافظ الغربية إلى سيدة القطار

"تعليم الغربية" تقرر تكريم "سيدة القطار": "مربية أجيال"

مبادرة شبابية للتوعية بقواعد المرور في الغربية

محافظ الغربية يتفقد المراكز التكنولوجية بسمنود والمحلة

ضبط 5.75 طن دقيق بلدي مدعم في الغربية

محافظ الغربية يبحث تطوير مصنع الغزل بالمحلة