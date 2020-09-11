اتصال تليفوني وبوكيه ورد وبرقية شكر من محافظ الغربية إلى سيدة القطار

أصدر الدكتور طارق راشد رحمي، محافظ الغربية، اليوم، توجيهاته العاجلة إلى الدكتور أحمد عطا نائب محافظ الإقليم، بتشكيل وفد من رئاسة مجلس مركز ومدينة المحلة، للسفر لمقابلة السيدة صفية أبوالعزم، مدرسة رياض الأطفال، والمعروفة إعلاميا باسم "سيدة القطار" وشكرها على دورها في دعم مجند الجيش بواقعة قطار "المنصورة القاهرة".

وحرص أعضاء الوفد المكون من اللواء حاتم زين العابدين رئيس مجلس مركز ومدينة المحلة، والمهندس محمد صلاح سكرتير عام مجلس المدينة، والمحاسبة لمياء خليفة نائب رئيس مجلس المدينة للتطوير، على الذهاب إلى قرية الروضه التابعة لمركز بركة السبع بمحافظة المنوفية، لمقابلة "سيدة القطار".

وقدم رئيس المدينة نيابة عن محافظ الإقليم، "بوكيه ورد"، وشهادة تكريم للسيدة صفية، تقديرا جهودها الوطنية للحفاظ على هيبة الدولة.

كما أجرى محافظ الإقليم اتصالا هاتفيا وجه خلاله الشكر للسيدة صفية وأفراد أسرتها كونها رمزا تربويا وقياديا حافظ على هيبة الدولة والشرفاء من الوطن من أبناء الجيش المصري.

وأعرب محافظ الغربية عن سعادته البالغة للدور الريادي الذي مارسته سيدة القطار في واقعة القطار، متمنيا لها التوفيق في حياتها المستقبلية.