"العو" يجرب خلطته من الاستروكس على أطفال الشوارع: "اتعلمت من النت"

جددت النيابة العامة، حبس تاجر استروكس عقب القبض عليه وإيداعه قسم شرطة السلام أول بمديرية أمن القاهرة، 15 يومًا بعد ضبط كمية من مخدر الاستروكس وزنت 2 كيلو، واعترافه بتحويل منزله إلى وكر لتصنيع الاستروكس حيث عُثر بحوزته على أدوات التصنيع.

وأقرّ المتهم، في التحقيقات، بحيازته للمضبوطات بقصد تصنيع مخدر الاستروكس والإتجار به، مشيرًا إلى أنَّه تعلم تركيب مخدر الاستروكس من خلال الإنترنت، ثم جرب التصنيع، وكانت المحاولات الأولى سيئة، ولم تجذب الزبائن، لكنه ظل يطوّر من قدراته ويجرب ما يصنعه على أطفال الشوارع والمدمنين حتى توصل إلى تركيبة لاقت إعجابهم".

وأضاف المتهم، في اعترافه، أنَّه استأجر شقة في منطقة السلام وجلب الأدوات اللازمة للصناعة، وصنّع الاستروكس وبلغت أرباحه يوميًا نحو 3 آلاف جنيه، وصار صيته ذائعًا بين التجار والمتعاطين على حد سواء، لدرجة أنَّه أطلق على خلطته اسم "العو".

وتمكّنت وحدة مباحث قسم شرطة السلام أول بمديرية أمن القاهرة من ضبط كمية من مخدر الاستروكس وزنت 2 كيلوجرام في منزل المتهم بمنطقة السلام أول في القاهرة.

وداهمت القوات الأمنية وكر العاطل المتهم، وهو عبارة عن شقة، وعثرت على: "عبوة تنر وزنت 30 كيلوجرامًا، عبوة تحوي المادة الخام لتصنيع مخدر الاستروكس وزنت 100 جرام، وكيس يحوي كمية من اللفافات البلاستيكية الشفافة معدة للتعبئة، ومقص معدني للتقطيع، وماكينة لاصق بلاستيك، و2 لاصق شفاف، ميزان حساس، ومبلغ مالي، وهاتف محمول".