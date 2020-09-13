حتى لو لم تظهر عليهم أعراض.. الأطفال يمكنهم عدوى البالغين بكورونا

كشفت دراسة أمريكية حديثة، أنَّ الأطفال المصابين بفيروس كورونا يمكنهم نقل الفيروس وإصابة البالغين حتى لو لم تظهر عليهم أعراض.

ووفقًا للدراسة الصادرة عن مراكز السيطرة على الأمراض والوقاية منها والتي كشف عنها، اليوم السبت، فإن بإمكان الأطفال الذين تزيد أعمارهم على 10 سنوات نقل الفيروس بكفاءة.

وحلل الباحثون بيانات 184 شخصًا لهم صلات بثلاث منشآت لرعاية الأطفال في مقاطعة سولت ليك بولاية يوتا، ما بين شهري أبريل و يوليو الماضيين.

وحسب الدراسة، بدأت حالتان من حالات تفشي المرض في المنشأة تظهر على موظفين كانا مخالطين منزليًا لمصابين بالفيروس لكنهما ذهبا إلى العمل.

وبينت الدراسة أنَّه باستخدام بيانات تتبع الاتصال، وجد باحثو مراكز السيطرة على الأمراض أنَّ 54% من الإصابات في ثلاث منشآت منفصلة حدثت في الأطفال، كما تبين للباحثين أنَّ 12 طفلًا أصيبوا بالفيروس بمتوسط ​​عمر 7 سنوات.