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تاج الدين: الرئيس يتابع كل خطوات التعامل مع جائحة كورونا

كتب:

شريف سليمان
09:35 م | السبت 12 سبتمبر 2020
الدكتور عوض تاج الدين

الدكتور عوض تاج الدين

قال الدكتور عوض تاج الدين مستشار رئيس الجمهورية للشؤون الصحية، إن الرئيس عبدالفتاح السيسي، يتابع كل خطوة على مستوى التعامل مع جائحة فيروس كورونا، كما ينفذ خطوات استباقية، مشيرًا إلى أن الخطة المصرية، بدأت قبل اكتشاف أي حالة بمصر.

وأضاف تاج الدين، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى مقدم برنامج "على مسئوليتي"، عبر شاشة "صدى البلد"، أنه جرى تنفيذ خطوات الاحتياط والاحتراز والترصد بسرعة كبيرة جدًا، ونُفذت بجدارة واحترافية، واستطاعت أن تحمي أعدادًا كبيرة من المصريين من فيروس كورونا.

وتابع، أن مصر لم تتجه إلى الإغلاق الكامل، لكنها استطاعت وقف الكثير من الأنشطة لحماية المواطنين، على غرار ما حدث في المدارس والجامعات، وعدد من المؤسسات الخدمية.

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