خبير نظم "التعليم عن بعد" يوضح كيفية تطبيقه مع استمرار جائحة كورونا

شدد مينا حنا، أستاذ البيولوجيا وخبير نظم التعليم عن بعد، على أهمية نظام التعليم المزدوج وتطبيقاته مع استمرار جائحة كورونا.

وقال حنا، خلال مداخلة عبر سكايب، مع الإعلامية دينا عبدالكريم، في برنامج "صباح الخير يا مصر"، المذاع على فضائية القناة الأولى، إنه يجب أن يدرك أولياء الأمور فكرة التابلت والتعليم أون لاين.

وأكد أن هناك تحديات كبيرة، والطالب يحتاج إلى الاحتكاك وتواجد المدرس، وبالتالي لابد من وجود معايير لنظام التعليم الهجين، وتطوير الثقافة الداعمة للتعليم عن بعد، بجانب فيديوهات توضيحية للطلاب في كيفية استخدام التابلت والتعليم أون لاين، كما يجب تقيم الوسائل التكنولوجية التي تساعده على تقديم مادة شيقة للطلاب.