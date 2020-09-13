ضبط 3 تجار مخدرات وبحوزتهم ممنوعات بـ650 ألف جنيه

ضبطت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات، بالتنسيق مع قطاعي (الأمن الوطنى – الأمن العام)، وبمشاركة مديرية أمن القاهرة، تحت إشراف اللواء نبيل سليم مدير مباحث العاصمة، شاب حاصل على بكالوريوس مقيم بدائرة قسم شرطة النزهة، وبحوزته 4 لفافات كبيرة الحجم لمخدر الهيدرو (الماريجوانا) وزنت 500 جرام، 5 لفافات لمخدر الكوكايين وزنت 50 جرام، مبلغ مالي، هاتف محمول، ميزان حساس، حال إستقلاله سيارة بالمنطقة محل سكنه.

كما جرى ضبط (لفافة كبيرة الحجم لمخدر الهيدرو (الماريجوانا) وزنت 250 جرام، كمية من مخدر LSD أسيد وزنت 10 جرامات، مبلغ مالي، هاتف محمول، ميزان حساس، بحوزة حاصل على بكالوريوس، ومقيم بدائرة قسم شرطة التجمع الخامس، سبق اتهامه في قضية مخدرات، حال استقلاله سيارة قرب محل سكنه.

وجرى ضبط 9 لفافات كبيرة الحجم لمخدر الهيدرو (الماريجوانا) وزنت 2,500 كيلو جرام، كمية من مخدر الكوكايين وزنت 55 جراما، شجرة كاملة لنبات الماريجوانا المخدر وزنت 80 جراما، بندقية خرطوش عيار 12مم وطلقتين خرطوش من ذات العيار، مبلغ مالي، 3 هواتف محمولة، ميزان حساس، بحوزة صاحب شركة للاستثمار العقاري مقيم بدائرة قسم شرطة ثان السلام، حال استقلاله سيارة قرب محل سكنه.

وبمواجهتهم اعترفوا بحيازتهم للمواد المخدرة بقصد الاتجار، وتقدر القيمة المالية للمواد المخدرة المضبوطة بـ650 ألف جنيه، واتخذت الإجراءات القانونية اللازمة.