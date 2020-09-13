مباحث القاهرة تكشف تفاصيل خطف موظف على يد صاحب شركة وصديقه

كشفت الإدارة العامة لمباحث القاهرة، تحت إشراف اللواء نبيل سليم مدير مباحث العاصمة، تفاصيل واقعة اختطاف موظف وإجباره بالتوقيع على إيصال أمانة، والاستيلاء على هاتفه المحمول، وتبيّن أنّ وراء الواقعة صاحب شركة وصديقه، بسبب خلافات مالية سابقة، وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة للتحقيق.

تلقى مأمور قسم شرطة مصر الجديدة، بلاغا من موظف يفيد بتضرره من صاحب العمل، وصديقه، لاستدراجه للشركة ملكهما، واختطافه إكراهه على توقيع إيصال أمانة، والاستيلاء منه على هاتفه المحمول، بسبب مطالبته للمشكو في حقه الأول بمبلغ مالي مديونية مستحقة له، وحيازته محادثات على هاتفه المحمول تثبت قيام الأول بسرقة شريكه الثاني، وجرى ضبط المشكو في حقهما.

وبإجراء التحريات وجمع المعلومات تحت إشراف العميد حازم الدربي، رئيس مباحث قطاع الشرق، تبين صحة الواقعة، وأنّ المشكو في حقهما وراء ارتكاب الواقعة.

وعثر بحوزة المتهمين على إيصال أمانة، وبمواجهتهما أمام العقيد علاء خلف الله، مفتش المباحث، اعترفا بارتكاب الواقعة على النحو المشار إليه، وأضاف الأول بتسليم الهاتف المحمول ملك المجني عليه لأحد الأشخاص، لتفريغ محتويات الهاتف والتحصل منه على المحادثات سالفة الذكر، وجرى ضبط الأخير وبحوزته الهاتف المحمول المُستولى عليه، وتحرر المحضر اللازم وتولت النيابة التحقيق.