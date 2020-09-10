بعد 6 جرائم .. ضبط تشكيل عصابي تخصص سرقة بالإكراه في مدينة نصر

فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما جرائم السرقات والتشكيلات العصابية.. فقد تمكنت وحدة مباحث قسم شرطة مدينة نصر ثان بمديرية أمن القاهرة من ضبط (فرد خرطوش - عدد 4طلقات خرطوش من ذات العيار - سلاح أبيض مطواة - 7 هواتف محمولة - دراجة نارية مبلغ بسرقتها) بحوزة عناصر تشكيل عصابى ضم (عاطلين – لهما معلومات جنائية) عقب قيامهما بإستيقاف (أحد المواطنين ، مقيم بدائرة قسم شرطة حلوان) أثناء سيره بدائرة القسم بالأسلحة التى كانت بحوزتهم وتهديده وإستوليا منه على هاتفه المحمول كرهاً عنه ولاذا بالفرار.. وبمواجهتهما إعترفا بإرتكاب الواقعة وتم بإرشادهما ضبط الهاتف المحمول المستولى عليه لدى عميلهما "سيئ النية" ( عاطل- مقيم بدائرة قسم شرطة منشأة ناصر - له معلومات جنائية) تم ضبطه .. وإعترفا بسرقة الدراجة بإسلوب "توصيل الأسلاك" بقصد إستخدامها فى وقائع السرقة، وإعترفا بتكوينهما تشكيلاً عصابياً تخصص نشاطه الإجرامى فى سرقة متعلقات المواطنين بأسلوبى "الخطف ، والإكراه" بإستخدام الدراجة النارية والأسلحة المضبوطة بحوزتهما.. وقيامهما بإرتكاب (عدد 6 جرائم سرقة بذات الأسلوب).. وتم بإرشادهم ضبط الهواتف المحمولة المستولى عليها.. وبإستدعاء المجنى عليهم تعرفوا على المضبوطات وإتهموهما بالسرقة.