المراكز التكنولوجية بكفر الشيخ تتلقى 47 ألف طلب تصالح

وقعت مديرية الصحة بكفر الشيخ، الكشف الطبي على نحو 60 مرشحا محتملا لمجلس النواب، وخاصة بعد تخفيض سعر المتر بالقرى والمدن ما بين 25% لـ40%، ما زاد الإقبال على المراكز التكنولوجية بالمدن، بالإضافة إلى إطلاق البوابة الإلكترونية، ليتسنى للمواطن تقديم طلبات التصالح دون التعرض للزحام بالمراكز التكنولوجية.

وأضاف محافظ كفر الشيخ، أن عدد طلبات التصالح التي تلقتها المحافظة 46 ألفا و950 طلب تصالح، وقيمة المبالغ التي تم تحصيلها من الرسوم ومبالغ جدية الطلب 243 مليونا و631 ألف جنيه، ستعود على المواطنين في صورة خدمات متعددة، وتوصيل مرافق سواء للمباني المخالفة أو للأحياء والقرى بالمحافظة، مؤكداً أنه يشيد بأهالي المحافظة لإقبالهم على التصالح، لوعيهم بأهمية التصالح والاستجابة للدولة.