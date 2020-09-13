الري: وارد الفيضان في أغسطس وسبتمبر أعلى من العام الماضي

واصلت اللجنة الدائمة لتنظيم إيراد النهر، اجتماعاتها برئاسة الدكتور محمد عبدالعاطي وزير الموارد المائية والري، بحضور القيادات التنفيذية بالوزارة، لمتابعة موقف الفيضان لهذا العام، ومتابعة حالة الأمطار على النيل الأزرق والمياه الواردة وآلية التعامل معها.

واستعرضت لجنة تنظيم إيراد النهر موقف فيضان النيل، والإجراءات التي يتخذها قطاع شؤون مياه النيل، ومركز التنبؤ بقطاع التخطيط بالوزارة، من رصد وتحليل وتقييم لحالة الفيضان، وكميات المياه المتوقع وصولها حتى نهاية العام المائي الحالي 2021-2022 وأشارت البيانات لتوقع بدء انحسار معدلات الأمطار على منابع النيل بنهاية شهر سبتمبر.

لجنة إيراد النهر: بيانات الرصد والتنبؤ تُشير إلى أنّ الفيضان هذا العام أعلى من المتوسط

وأضافت الوزارة أنّ المؤشرات الأولية للفيضان تشير إلى استمرار احتمالية أن يكون في حدود أعلى من المتوسط، وأنّ الوارد خلال أغسطس وسبتمبر أعلى من نظيره في العام الماضي، لكن ما زال من المبكر الحُكم بشكل نهائي على نوع وحجم الفيضان هذا العام انتظارا لشهري سبتمبر وأكتوبر.

لجنة إيراد النهر: استمرار التنسيق على مدار الساعة بين مصر والسودان

وأكدت الوزارة أنّه نظرا لارتفاع معدلات سقوط الأمطار بالعاصمة السودانية الخرطوم بشكل غير مسبوق، وارتفاع منسوب المياه بالمجري المائي، يتم التنسيق على مدار الساعة بين الري المصري بالسودان ونظيره السوداني، في إطار من التعاون المتبادل وتبادل البيانات والمعلومات وإجراء القياسات المشتركة بمحطات القياس.

وأكد عبدالعاطي ضرورة استمرار تنفيذ إزالة التعديات على المجاري المائية، خاصة مجرى نهر النيل وفرعي دمياط ورشيد، والتي تحد قدرة الشبكة على استيعاب المياه الزائدة وقت الطوارئ أو أثناء فترة السيول.

ويتابع مركز التنبؤ بالفيضان التابع لقطاع التخطيط وباقي أجهزة الوزارة، خرائط الأمطار على منابع نهر النيل من بداية السنة المائية في أغسطس، وتتابع أجهزة الوزارة على مدار الساعة لحالة الفيضان والامطار بمنابع النيل، وحجم المياه الواردة ووضع الخطط الموضوعة للتعامل معها.

ووجّه عبدالعاطي لجنة إيراد النهر، بالانعقاد المستمر لاتخاذ ما يلزم من إجراءات للتعامل الفيضان لهذا العام.