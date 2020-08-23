لجنة إيراد النيل: الفيضان قد يكون أعلى من المتوسط

واصلت اللجنة الدائمة لتنظيم إيراد النهر اجتماعاتها برئاسة الدكتور محمد عبدالعاطي وزير الموارد المائية والري، بحضور القيادات التنفيذية بالوزارة، أمس، لمتابعة موقف الفيضان لهذا العام، وحالة الأمطار على النيل الأزرق.

وإستعرضت لجنة تنظيم إيراد النهر موقف فيضان النيل، والإجراءات التي يتخذها قطاع شؤون مياه النيل، ومركز التنبؤ بقطاع التخطيط بالوزارة، من رصد وتحليل وتقييم لحالة الفيضان على مدار الأعوام المختلفة، من خلال النماذج الرياضية، واستقراء النتائج واستخلاص التنبؤات بفيضان النيل كمورد رئيسي للمياه في مصر، وكميات المياه المتوقع وصولها حتى نهاية العام المائي الحالي 2021-2022 وأشارت البيانات إلى أنّ معدلات الأمطار في تزايد على منابع النيل.

وتشير المؤشرات الأولية للفيضان، إلى أنّه من المحتمل أن يكون أعلى من المتوسط، وأنّ الوارد خلال أغسطس أعلى من نظيره في العام الماضي، ما يعد مؤشرا جيدا عن حالة الفيضان في نهاية سبتمبر.

ويجري التنسيق على مدار الساعة بين الري المصري بالسودان ونظيره السوداني، فى إطار من التعاون المتبادل وتبادل البيانات والمعلومات وإجراء القياسات المشتركة في بعض محطات القياس.

وفي سياق متصل، يتابع مركز التنبؤ بالفيضان التابع لقطاع التخطيط وباقي أجهزة الوزارة، خرائط الأمطار على منابع نهر النيل من بداية السنة المائية في أغسطس، إذ تشير صور التنبؤ بسقوط الأمطار خلال الفترة من 22 إلى 24 أغسطس 2020 والتي يتبين منها ارتفاع معدل سقوط الأمطار.

ووجّه الدكتور عبدالعاطي، إلى أنّ اللجنة العليا لمتابعة إيراد النهر في حالة انعقاد مستمر لاتخاذ ما يلزم من إجراءات للتعامل مع الفيضان لهذا العام.