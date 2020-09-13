نقابة أطباء السويس توقع بـ"نصاب" هارب من أحكام يكشف على المرضى

نجحت نقابة أطباء السويس في ضبط "طبيب مزيف" يقوم بالكشف الطبي على المرضى بعد قيام الأطباء بالنقابة بالذهاب إلى عيادته، متنكرين أنهم مرضى من أجل ضبطه، وبعد ضبطه تبين أنه "نصاب" هارب من أحكام وتم ترحيلة إلى سجن الزقازيق.

وقال الدكتور تامر البوهي، نقيب الأطباء بالسويس، إننا خلال الفترة الماضية قمنا بالبحث عن عيادات الأطباء المزيفين، خاصة أنه علمنا أنهم متواجدين داخل المحافظة بأماكن مختلفة، ويقومون بالكشف الطبي على المرضى.

وأشار تامر البوهي، علمنا مكان عيادة هذا الشخص وذهبنا إليه متنكرين، وادعينا أننا مرضى حتي نرى ما يحدث، وبالفعل تأكدنا أنه يدعي أنه طبيب ويقوم بإجراء الكشف الطبي على المرضى، وعلى الفور تم إبلاغ الجهات الأمنية وتم ضبطه.

وأكد البوهي، بعد ضبط هذا الشخص تبين أنه أيضا هارب من أحكام قضائية في قضايا نصب واحتيال، وتم اتخاذ الأجراءات القانونية ضدة وتم ترحيله إلى سجن الزقازيق.

وكشف نقيب أطباء السويس، أننا لدينا أيضا معلومات حاليا بوجود أشخاص آخرين يدعون أنهم أطباء ويقومون بالكشف الطبي على المرضى وقمنا بإبلاغ الجهات الأمنية ومسؤولي المحافظة.

وكانت نقابة أطباء السويس حذرت، من أشخاص يدعون تشخيص وتقديم العلاج للمرضى داخل محافظة السويس، على الرغم من عدم حصولهم على ترخيص بمزاولة مهنة الطب.

وقالت نقابة أطباء السويس، في بيان لها، اليوم، "يقوم الكثير منهم بنشر إعلانات أو مقالات على صفحاتهم أو على جروبات التواصل الاجتماعي بالسويس، ما يجعل الشخص المدعي يقع تحت طائلة القانون بجريمة هتك العرض والتحرش والنصب وممارسة مهنة الطب دون ترخيص طبي".

وأشارت نقابة الأطباء، إلى اتخاذ كل الإجراءات القانونية بالتعاون مع محافظة السويس ومديرية الأمن بالسويس وإدارة العلاج الحر بمديرية الشؤون الصحية بالمحافظة.