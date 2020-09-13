أسعار الذهب اليوم الأحد 13-9-2020 في مصر

استقرت أسعار الذهب اليوم في السوق المحلي، بسبب إغلاق البورصات العالمية، ليسجل عيار 21 الأكثر مبيعًا في الأسواق 845 جنيهًا، وهو نفس السعر الذي سجله أمس السبت، وسط حالة من الترقب، إذ يجد خبراء الأسواق المالية صعوبة في التنبؤ بحركة الذهب في الفترة الحالية في البورصات العالمية، الم0فترض أن تفتح أبوابها غدًا الاثنين.0

وترصد "الوطن"، في ضوء ما تقدمه من خدمات يومية ومتنوعة للقراء، متوسط سعر أعيرة الذهب 18 و21 و24، والجنيه الذهب، خلال تعاملات اليوم، الأحد 13 سبتمبر على النحو التالي:

الذهب عيار 24

يتراوح سعر الذهب عيار 24 بين 960 و965 جنيهًا.

الذهب عيار 21

تباين سعر الذهب عيار 21 ليتراوح بين 840 و844 جنيهًا.

الذهب عيار 18

تراوح سعر الذهب عيار 18 بين 720 و723 جنيهًا.

سعر الجنيه الذهب

وصل سعر الجنيه الذهب إلى نحو 6 آلاف و752 جنيهًا.

وكان نادي نجيب سكرتير الشعبة العامة للذهب والمجوهرات بالغرف التجارية، قال إنّ التوقعات تشير لمواصلة الذهب ارتفاعاته عالميًا، مرجعًا الأسباب لجني المستثمرين للأرباح، إذ تتجه عمليات الشراء ورغبة حيازة المعدن الأصفر التي تسيطر على المستثمرين والبنوك المركزية، لمزيد من الاقتناء.

وأوضح سكرتير شعبة الذهب أنّ تذبذب أسعار الذهب بين الارتفاع والانخفاض أربك حركة البيع والشراء، بعد توقف حركة شراء الذهب إلا للضرورة القصوى وغياب "الزبون"، نتيجة انتظار عدد كبير من المواطنين مزيد من الزيادات في أعيرة الذهب في الفترة المقبلة.

رحلة الذهب خلال الشهرين الماضيين

في بداية شهر يوليو الماضي، بدأت أسعار الذهب تأخذ مسارها نحو الارتفاع التدريجي، وكان الارتفاع في بداية الأمر طفيف، إلى أن أصبح ملحوظا، ليصل سعر الذهب في نهاية يوليو، إلى أعلى قيمة له في تاريخه بتخطيه حاجز الـ1000 لعيار 24، وفي بداية شهر أغسطس، ومع ثبوت سعر الذهب عاود الانخفاض التدريجي مره أخرى، لتقترب أسعاره من الأسعار التي سبقت موجة الارتفاع.

وحرصت البنوك المركزية في معظم دول العالم على خفض أسعار الفائدة لمواجهة فيروس كورنا المستجد، وتقليص تكلفة الفرصة البديلة لحيازة المعدن الأصفر.

وقال وصفي واصف، رئيس شعبة الذهب لـ"الوطن"، معلقًا على انخفاض أسعار الذهب، إنّ السبب يعود إلى احتفالات أمريكا وكندا بأسبوع عيد العمال "لونج ويك إند"، والذي تحصل خلاله البورصات المالية على إجازة عيد العمال، وهو ما تسبب في تراجع المعدن الأصفر.

وأشار "واصف"، إلى أنّ أسعار الذهب تتأثر سواء كان بالارتفاع أو الانخفاض بالقوة الشرائية له في السوق، مضيفا أنّ الانخفاض الطفيف الذي يطول الأسعار، ما هو إلا تذبذب، ولا يمكن أن نجزم بكونه ارتفاعا أو انخفاضا يؤثر على سوق البيع أو الشراء بشكل كبير.

فيما قال الدكتور فخري الفقي، أستاذ الاقتصاد ومستشار صندوق النقد الدولي السابق، خلال اتصال هاتفي ببرنامج "صالة التحرير"، إنّ احتياطات مصر من الذهب، بلغت 79.5 طن، وعند ضربها في الأسعار العالمية، نجد أنّها تعادل 4.5 مليار دولار من مكونات الاحتياطي النقدي، والباقي نقد أجنبي، 70% منه دولار، والباقي العملات الأخرى.