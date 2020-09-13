"التخطيط": 4.5 مليار جنيه استثمارات لشمال سيناء في 2021

سلطت وزارة التخطيط، الضوء على محافظة شمال سيناء، كاشفة عن حجم المخصصات الموجهة للمحافظة في العام الجديد 2021-2020.

وذكرت وزارة التخطيط، في تقرير على حسابها بوقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، اليوم الأحد، أنَّ جملة الاستثمارات الحكومية بخطة 20/2021 لتنمية محافظة شمال سيناء 4.54 مليار جنيه، واستحواذ قطاع الزراعة واستصلاح الأراضي بنسبة 14.3%، ثم قطاع الكهرباء بنسبة 11.1%، وقطاعي الأنشطة العقارية والمياه بنسبة 10% لكلٍ منهما، أما بالنسبة لقطاع الخدمات الأخرى يستحوذ على النسبة الأكبر من إجمالي الاستثمارات الحكومية الموجّهة للمحافظة الذي يبلغ 31.8%.

أضافت وزارة التخطيط، أنَّ المحافظة بها محمية الزرانيق الطبيعية وسبخة البرودويل وهي المحطة الأولى لرحلة الطيور المهاجرة في العالم، وتقع محمية الزرانيق الطبيعية في الجزء الشرقي من بحيرة البردويل على مسافة 25 كم غرب مدينة العريش.

وتعد وزارة التخطيط، تقريرًا يوميًا على منصاتها على مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة، بشأن الاستثمارات المخصصة لمنطقة أو محافظة مصرية، خلال خطة العام الجديد، بهدف توعية المواطنين من أبناء هذه المحافظات بالاستثمارات الموجهة لمحافظاتهم.