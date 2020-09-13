فيديو.. وزير الدفاع يكرم قادة الجيش المحالين للتقاعد وسيدة القطار

شهد الفريق أول محمد زكي القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي، مراسم الاحتفال بتكريم عدد من القادة الذين أمضوا مدة خدمتهم بالقوات المسلحة وأحيلوا إلى التقاعد فى الأول من يوليو 2020، وذلك بحضور الفريق محمد فريد رئيس أركان حرب القوات المسلحة وقادة الأفرع الرئيسية وعدد من قادة القوات المسلحة وأسرهم.

وقلّد القائد العام للقوات المسلحة، القادة المكرمين وسام الجمهورية من الطبقة الثانية الذي صدّق على منحه لهم الرئيس عبدالفتاح السيسي القائد الأعلى للقوات المسلحة تقديراً لجهودهم وتفانيهم في أداء مهامهم الوطنية طوال مدة خدمتهم بالقوات المسلحة.

وزير الدفاع يكرم السيدة "صفية": قدمت أروع الأمثلة للمصرية الأصيلة خلال "واقعة القطار"

وألقى أقدم القادة المكرمين، كلمة قدم خلالها الشكر والعرفان للقوات المسلحة، لما أحاطتهم به من الرعاية والإهتمام لهم ولأسرهم، وحرصها على توفير كل الإمكانات لبناء وتأهيل القادة والضباط على كل المستويات طوال مدة خدمتهم بالقوات المسلحة لتستمر ملحمة العطاء جيلاً بعد جيل.

ونقل الفريق أول محمد زكي تحيات وتقدير الرئيس عبدالفتاح السيسي القائد الأعلى للقوات المسلحة للقادة، الذين أمضوا رسالتهم داخل القوات المسلحة بكل الصدق والإخلاص والأمانة ونذروا أنفسهم لخدمة الوطن والدفاع عنه في أصعب اللحظات من تاريخ مصر لتظل القوات المسلحة درعاً قوياً يحمي الوطن وحصناً منيعاً يصون مقدساتة، مؤكّداً أنَّ حماية مصر والدفاع عن أمنها القومي واجب مقدس ومهمة سامية لا تهاون فيها.

وأشاد القائد العام بالقادة المكرمين ودورهم في الحفاظ على القوات المسلحة وتماسكها خلال مواجهة الصعاب والتحديات، موجهًا الشكر لأسر القادة المكرمين تكريماً واحتفاءاً لما تحملته من مسؤولية اجتماعية كبرى في إعداد أجيال من أبناء مصر قادرة على العمل والعطاء.

"سيدة القطار" تشيد بأخلاقيات المجند وانضباطه وعزة نفسه خلال الواقعة

وفي سياق متصل، استقبل الفريق أول محمد زكي السيدة صفية إبراهيم يوسف أبو العزم المعروفة إعلامياً بـ"سيدة القطار"،كما كرمها خلال الحفل، وذلك تقديراً وعرفاناً لما صدَر منها من فعل يحتذى به وموقفها النبيل مع أحد المجندين من أبناء القوات المسلحة الذي كان يستقل أحد القطارات وتعرض للتعامل بأسلوب غير راقي في واقعة فردية لا تعبر عما يكنه شعب مصر العظيم تجاه أفراد القوات المسلحة.

وأكّد القائد العام للقوات المسلحة، أنَّ رد فعل السيدة "صفية" ما هو إلا تأكّيداً لدلالة أن السيدة المصرية الأصيلة هي المدرسة التي تندرج تحتها كل الصفات الإنسانية الطيبة، وأنَّه مهما بلغت التكريمات والثناء أعلى الدرجات لن يوفي حقها باعتبارها الأم المصرية التي تعطي أروع الدروس في التفاني والعطاء عبر مختلف الأزمنة.

القائد العام للقوات المسلحة يشيد بعزة نفس وانضباط "جندي القطار": نموذج أبناء كل الجيش المصري

من جهتها، أشادت السيدة صفية أبو العزم بأخلاقيات المجند وانضباطه وعزة نفسه خلال الواقعة، مؤكّدة أنَّ هذا التكريم يعد وساماً ستظل تفتخر به طيلة حياتها هي وأسرتها.

كما كرم الفريق أول محمد زكي، المجند الذي قدم أروع الأمثلة لنموذج الجندي المصري الذي يتحلى دوماً بالانضباط الذاتي دون وجود رقيب، فضلاً عن تطبيقه الإجراءات الوقائية الاحترازية بالشكل الأمثل، مشيدًا بالمستوى الأخلاقي للجندي الذي تعامل مع الواقعة بأرقى أساليب الانضباط وعزة النفس التي هي عنوان كل أبناء جيش مصر العظيم.