"الجنيدي" يتابع امتحان الدور الثاني للثانوية الأزهرية في الدقهلية

تابع الدكتور السيد أحمد الجنيدي، رئيس الإدارة المركزية لمنطقة الدقهلية الأزهرية أعمال امتحانات الدور الثاني للشهادة الثانوية الأزهرية بلجنة معهد بنين المنصورة، وبنين المنصورة النموذجي.

واطلع وكيل الوزارة على إجراءات التعقيم، والتطهير، وتأكد من قياس درجات الحرارة للطلاب، وترك المسافات المحددة للتباعد بين المقاعد المخصصة لكل طالب.

وتأكد من تجهيز اللجان بالإضاءة الجيدة، والتهوية، وكذلك توفير المياه المبردة

وانتقل "الجنيدي" لمتابعة غرفة الزائرة الصحية، وغرفة العزل، وتأكد من توافر الأدوات الطبية، والأدوية والرعاية الطبية المتميزة من الطاقم الطبي.

وبحسب بيان منطقة الدقهلية الأزهرية، فقد تم سير الامتحانات، وانتظام الطلاب في حل الأسئلة بهدوء وسكينة، ولم يرد من الطلاب أي شكاوى.