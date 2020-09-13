إقبال المواطنيين على التصالح بعد تخفيض سعر المتر في شمال سيناء

أكد مجلس مدينة العريش أن عملية التخفيض على سعر متر التصالح في العريش التي أصدرها محافظ شمال سيناء، أدت إلى إقبال المواطنيين على عملية التصالح التي زادت بشكل لافت.

من جانبه أهاب العميد ماجد محمد أحمد رئيس مجلس مدينة العريش بالمواطنيين سرعة التقدم للتصالح والتقنيين قبل البدء في المرحلة الثانية للموجة 16 للإزالات.

وقال اللواء هشام الخولي نائب محافظ شمال سيناء، إن الدولة بكل أجهزتها تقوم باتخاذ عدد من الإجراءات لتصحيح مسار البناء المخالف.

وأضاف الخولي أن المحافظ قدم جميع تسهيلات الأزمة للمواطنيين لإنهاء التصالح وتقنين الأوضاع، مطالبا المواطنيين بسرعة عملية التنفيذ.

وكان اللواء محمد عبدالفضيل شوشة محافظ شمال سيناء، قد أصدر قرارا بتخفيض سعر المتر للمساحات التي تقل عن 100م مربع، ليصبح 50 جنيها لجميع المناطق، ويسري هذا التخفيض على جميع المواطنيين، من قام بعملية التصالح أو جارٍ التقديم".

وأوضح المحافظ أنه يمكن تقديم طلبات التصالح في مجالس المدن أو الوحدات المحلية القروية، كل حسب محل إقامته.

يأتي هذا في إطار توجيهات وحرص رئيس الجمهورية السيد عبدالفتاح السيسي على مصلحة المواطن وتيسيرا عليه.