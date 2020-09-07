العريش تبدأ المرحلة الثانية من التجميل والتطوير برصف طرق رئيسية

بدأ مجلس مدينة العريش، المرحلة الثانية من رصف وتجميل المدينة بعد الانتهاء من إنجاز 4 ميادين بوسط المدينة.

وقال العميد ماجد محمد أحمد، رئيس مجلس المدينة، أنه تم الانتهاء بالفعل من رصف وتجميل 4 ميادين بشكل تام وهى الرفاعى والنصر والقاهرة والساعة، وجار استكمال ميدان الميناء.

وأضاف رئيس المجلس أنه جار الاآن رصف طريق أبنى بيتك والطريق الاخر الواصل من شارع أسيوط الى حى الزهور والمناطق الجنوبية للمدينة للآكتمال منظمة التطوير والتجديد الذى تشهده مدينة العريش

وكان مجلس مدينة العريش قد أعلن أنه قام برفع الرمال والمصدات الرملية والحجارة من شارع ألاذاعة بالمساعيد وفتح الشارع المؤدى الى نهاية الحى والطريق الدائرى أستعدادا لرصفة

وأوضح أن الخطة التى تنفذها شركة المقاولات بالتنسيق مع مجلس المدينة برعاية محافظ شمال سيناء تهدف لتجميل وتطوير العريش، أستعدادا لدخولها المدن ألاجمل سياحيا على مستوى الجمهورية من ناحية الجمال وأتساع الشوارع وسهولة التنقل والشكل الجمالى وتقديم الخدمات.