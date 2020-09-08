"تجارة العريش" تعلن أسماء الطلبة الأوائل بعد اعتماد النتائج

أكد الدكتور صالح محمد صالح، عميد كلية التجارة بجامعة العريش، أنه تم اعتماد النتيجة وأوائل الكلية بتقدير ممتاز.

وتم نشر أسماء الطلبة الأوائل والتي جاءت كالتالي:

- رحاب علاء الدين محمد الشريف، الأولى على الكلية وشعبة المحاسبة.

- محمد محمود صابر محمود، الثاني على الكلية وشعبة المحاسبة.

- أميرة ممدوح أحمد محمد الشربيني، الثالثة على الكلية والأولى على شعبة الاقتصاد.

- سلسبيل حمدي عمر مصطفى البردويل، الرابعة على الكلية والثالثة على شعبة المحاسبة.

- عبدالرحمن شفيق عواد الشاعر، الرابع مكرر على الكلية والثالث مكرر على شعبة المحاسبة.

- سلمى محمد علي الشاهد، الخامسة على الكلية والثانية على شعبة الاقتصاد.

وكان قد اعتمد الدكتور حبش النادي رئيس جامعة العريش، نتجة الفرقة الرابعة بكلية التجارة وهي أول دفعة يتم تخريجها من الكلية وتم أعتماد اوائل الكلية.