رئيس التحرير

محمود مسلم

"تجارة العريش" تعلن أسماء الطلبة الأوائل بعد اعتماد النتائج

كتب:

حسين ابراهيم
10:03 ص | الثلاثاء 08 سبتمبر 2020
جامعة العريش

جامعة العريش

أكد الدكتور صالح محمد صالح، عميد كلية التجارة بجامعة العريش، أنه تم اعتماد النتيجة وأوائل الكلية بتقدير ممتاز.  

وتم نشر أسماء الطلبة الأوائل والتي جاءت كالتالي: 

- رحاب علاء الدين محمد الشريف، الأولى على الكلية وشعبة المحاسبة.

- محمد محمود صابر محمود، الثاني على الكلية وشعبة المحاسبة.

- أميرة ممدوح أحمد محمد الشربيني، الثالثة على الكلية والأولى على شعبة الاقتصاد.

- سلسبيل حمدي عمر مصطفى البردويل، الرابعة على الكلية والثالثة على شعبة المحاسبة.

- عبدالرحمن شفيق عواد الشاعر، الرابع مكرر على الكلية والثالث مكرر على شعبة المحاسبة.

- سلمى محمد علي الشاهد، الخامسة على الكلية والثانية على شعبة الاقتصاد.

وكان قد اعتمد الدكتور حبش النادي رئيس جامعة العريش، نتجة الفرقة الرابعة بكلية التجارة وهي أول دفعة يتم تخريجها من الكلية وتم أعتماد اوائل الكلية. 

اقرأ المزيد:

العريش تبدأ المرحلة الثانية من التجميل والتطوير برصف طرق رئيسية

بدء امتحانات الدراسات العليا بمعهد الخربة وجامعة العريش غدا

تنفيذ 25 قرارا في العريش وحملة لإزالة عشش برأس البر

إزالة 25 تعديا على أراضي الدولة في العريش

إعادة فتح طريق "الشيخ زويد - العريش" بعد إصلاح أعطال الصرف

رئيس جامعة العريش: ننتظر الموافقة على بدء الدراسة بـ"الطب"