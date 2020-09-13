الغرف التجارية عن مخالفة عدة مخابز لتعليمات حماية المستهلك: عدم وعي

أعترف عطية حماد رئيس شعبة المخابز بالغرف التجارية، بمخالفة المخابز السياحية والأفرنجية لقرار جهاز حماية المستهلك الخاص بـ"بالإعلان عن أسعار السلع أو الخدمات التي يعرضونها أو يقدمونها بشكل واضح كأحد حقوق المستهلك"، وذلك من خلال رصد الشعبة لعدد كبير من المخابز بعد 30 يومًا من القرار.

وأرجع رئيس شعبة المخابز بالغرف التجارية، في تصريح خاص لـ"الوطن"، الأسباب إلى عدم وعي أصحاب المخابز بالقانون، وما له وما عليه من حقوق وواجبات، فضلًا عن انتشار العشوائية في هذا المجال

وأضاف "حماد"، أنَّ التكلفة الزهيدة لإنشاء هذه الفئة من المخابز بواقع نحو 8 آلاف جنيه، ساهمت في انتشارها، لافتًا أنَّ 40% من المواطنين يقبلون على شراء هذا الخبز لأنهم لا يتمتعون بغطاء منظومة الدعم.

يُشار إلى أنَّ عدد المخابز السياحية والأفرنجية تتجاوز الـ34 ألف مخبز.

وكان الدكتور أحمد سمير فراج، رئيس جهاز حماية المستهلك، ألزم أصحاب المخابز السياحية الحرة "البلدي والأفرنجي والحلوى من العجين" بالمحافظات بالإعلان عن أسعار السلع أو الخدمات التي يعرضونها أو يقدمونها بشكل واضح على أن يتضمن السعر ما يفرضه القانون من ضرائب أو أي فرائض مالية أخرى، وذلك وفقًا للضوابط التي تحددها اللائحة التنفيذية لقانون حماية المستهلك في مادته السابعة وذلك منذ أكثر من 15 يومًا.

ويتعرض صاحب المخبز للعقوبات التي نص عليها قانون حماية المستهلك ولائحتة التنفيذية بغرامة لا تقل عن 10 آلاف جنيه ولا تجاوز 500 ألف جنيه أو مثل قيمة المنتج محل المخالفة أيهما أكبر طبقًا لنص المادة السابعة.