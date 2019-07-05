كشف عبدالله غراب رئيس الشعبة العامة للمخابز باتحاد الغرف التجارية، أن رغيف الخبز سينتج بنفس المواصفات والجودة دون تغيير رغم تحريك أسعار الوقود.

وأضاف غراب، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "اليوم" الذي تقدمه الإعلامية سارة حازم على شاشة "dmc"، أن وزارة التموين ستتحمل زيادة أسعار السولار للمخابز، مشيرا إلى أنه لن يكون هناك أي تأثير على سعر رغيف الخبز.

وعن مراقبة المخابز لمحاربة الإتجار في الخبز خارج منظومة البطاقات التموينية، أشار إلى أن الرقابة على المخابز صارمة للغاية وتتم يوميا وربما مرتين في اليوم الواحد.

وأعلنت وزارة البترول والثروة المعدنية، صباح اليوم، تحريك أسعار الوقود، اعتبارا من الساعة التاسعة صباحا، ضمن برنامج الإصلاح الاقتصادي الذي أعلنته الحكومة قبل 3 سنوات.

وجاءت أسعار الوقود الجديدة وفقا لبيان الوزارة كالتالي:

البوتاجاز المنزلي 65 جنيهاً للأسطوانة

التجاري 130 جنيهاً للأسطوانة

بنزين 95 - 9 جنيهات للتر

بنزين 92- 8 جنيهات للتر

بنزين 80 - 6.75 جنيه للتر

الكيروسين 6.75 جنيه للتر

السولار 6.75 جنيه للتر

المازوت (للأسمنت والطوب وباقي القطاعات) 4500 جنيه للطن مع ثبات سعر الصناعات الغذائية والكهربية.

الغاز الطبيعي للمنازل الشريحة الأولى (من صفر - 30 متراً مكعباً) 235 قرش/م3

الشريحة الثانية (ما يزيد على 30 متراً مكعباً - 60 م3) 310 قروش/م3

الشريحة الثالثة (ما يزيد على 60 متراً مكعباً) 360 قرشا/م3