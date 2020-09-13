مصر ترسل 197 طن مساعدات غذائية وإغاثية لشمال وجنوب السودان

أرسلت وزارة التضامن الاجتماعي، شحنة مساعدات إنسانية وإغاثية للأشقاء في دولتي شمال السودان وجنوب السودان من متضرري السيول، لتخفيف العبء عن كاهل الأشقاء وتقديم الدعم اللازم لمجابهة الأضرار الناجمة عن اجتياح الفيضانات والسيول التي ضربت البلاد خلال الأيام الماضية.

يأتي ذلك تحت رعاية الدكتورة نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي ونائب رئيس مجلس إدارة الهلال الأحمر المصري، وبتوجيهات من الرئيس عبدالفتاح السيسي، والمهندس مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء.

وأوضحت وزيرة التضامن الاجتماعي، أنّ مصر دائما تقف مع أشقائها في المحن والأزمات، فمنذ الساعات الأولى من حدوث الأزمة، أقامت مصر جسرا جويا مع الجانب السوداني بقيادة القوات المسلحة وبالتنسيق مع وزارة الخارجية المصرية.

وأضافت القباج أنّ وزارة التضامن الاجتماعي توجهت على الفور بالتنسيق مع شركاء المجتمع المدني للاصطفاف جميعا لتقديم الدعم اللازم، وسريعا تجرى توفير وإرسال أكثر من 197 طنا من المساعدات الإنسانية، تشمل مواد غذائية وإغاثية ومستلزمات وقائية لمتضرري السيول من أشقائنا في دولتي السودان وجنوب السودان.

وثمَّنت وزيرة التضامن الاجتماعي جهود منظمات المجتمع المدني والهلال الأحمر، الذي نسّق على الفور مع الهلال الأحمر بالسودان لتقصي الوضع الإنساني ودراسة الوضع وتقييم الاحتياجات المُلحة والمشاركة في إعداد شحنة المساعدات، ووجهت لمؤسسات المجتمع المدني التحية على ما يقدمونه دائما من إغاثة ودعم في الأزمات داخل مصر وخارجها عربيا وأفريقيا، وتشمل هذه الجمعيات الهلال الأحمر المصري، بنك الطعام، الأورمان، الجمعية الشرعية، مصر الخير، البر والتقوى، رسالة، ومصطفى محمود.

من جانبه، قال الدكتور رامي الناظر، المدير التنفيذي للهلال الأحمر المصري، إنّ الهلال الأحمر المصري أرسل فريق إغاثة دولي لجنوب السودان منذ حدوث أزمة السيل لتوصيل المساعدات الإغاثية التي تم جمعها من مؤسسات المجتمع المدني الشريكة للمتضررين، بالتعاون مع الهلال الأحمر السوداني في شمال السودان والصليب الأحمر السوداني في دولة جنوب السودان.

وأضاف الناظر، أنّ فريقا آخر اتجه مع شحنة المساعدات التي أعدها الهلال الأحمر المصري إلى السودان لمدة 3 أيام، لتقييم الوضع هناك ودراسة كل ما هو مُستجد من احتياجات وتقديم الإغاثة العاجلة لمتضرري الأزمة.

يأتي ذلك تأكيدا على الدور الفاعل لمصر ودعم الجهود الإنسانية الرامية للتخفيف من حدة المعاناة التي حدثت للأشقاء بجمهوريتى شمال وجنوب السودان، ومن قبلها تم تقديم الدعم لمتضرري لبنان.