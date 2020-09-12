في نقاط.. كل ما تريد معرفته عن تقليل الاغتراب 2020

بدأت معامل التنسيق الإلكتروني، صباح اليوم إستقبال طلاب المرحلة الأولى والثانية تنسيق الجامعات، و ذلك للراغبين في التسجيل لمرحلة تقليل الاغتراب ٢٠٢٠، وذلك عبر الموقع الإلكتروني للتنسيق، والتي انطلقت منذ التاسعة صباحاً وتنتهي في الثالثة عصراً، ولمدة خمس أيام، حتى الأربعاء المقبل.

- وفي النقاط التالية تستعرض "الوطن"، أبرز المعلومات عن مرحلة تقليل الإغتراب 2020.

* الموقع مستمر فى استقبال رغبات التحويلات حتى يوم الأربعاء الموافق 16 سبتمبر 2020

* التحويلات فى حدود النسبة المقررة 10%

* *التحويلات ستكون عبر الموقع الإلكترونى للتنسيق، ووفقًا للشروط والقواعد المنظمة فى هذا الشأن، وهي:

أولاً.. التحويل بين الكليات:-

التحويل المناظر يكون في حدود الحد الأدنى للقطاع.

التحويل غير المناظر يكون باستيفاء الحد الأدنى للكلية المراد التحويل إليها.

الالتزام بقواعد التوزيع الجغرافي.

التحويل عن طريق موقع التنسيق الإلكتروني.

لا توجد تحويلات ورقية.

التحويل يكون لمرة واحدة فقط.

استيفاء شروط التحويل لبعض الكليات مثل (اختبارات القدرات) التي أجريت قبل انطلاق تنسيق المرحلة الأولى.

المفاضلة بين الطلاب يكون على أساس مجموع الثانوية العامة.

التعليم العالى: 15 ألف طالب يسجلون في تقليل الاغتراب بتنسيق الجامعات

ثانيًا.. التحويل بين المعاهد:-

يسمح للطالب الذي تم ترشيحه لأحد المعاهد العالية أو المتوسطة أن يقوم بتحويل لأخر في ذات التخصص أو تخصص آخر، بشرط استيفاء الحد الأدنى للقبول بالمعهد المراد التحويل إليه، وذلك في ضوء النسبة المقررة والطاقة الاستيعابية وأسبقية المجموع.

لا توجد تحويلات ورقية.

التحويل يكون لمرة واحدة فقط.المركز الإعلاميلوزارة التعليم العالي والبحث العلمي

وكان السيد عطا، رئيس قطاع التعليم والمشرف العام على التنسيق، أعلن صباح اليوم السبت أن 15 ألف طالب من طلاب المرحلة الأولى والثانية سجلوا حتى الآن رغباتهم للتحويلات لتقليل الاغتراب.

وأوضح الدكتور محمد عثمان الخشت رئيس جامعة القاهرة، أن معامل التنسيق الثلاثة مستمرة في العمل طوال فترة التنسيق، مشيرًا إلى أن المعامل معدة ومجهزة على أكمل وجه، حيث تضم 320 جهاز حاسب آلي حديثا، ويتواجد بها موظفون مختصون لتقديم المعلومات الكافية للطلاب وأولياء الأمور دون التدخل في رغباتهم، إلى جانب فنيين مدربين لحل أي مشكلة قد تطرأ سواء في أجهزة الحاسب الآلي أو الانترنت.

الخشت: 320 جهاز حاسب آلي حديث وتقديم التسهيلات اللازمة والخدمات المطلوبة للطلابوكان الدكتور محمد الخشت، وجه بالاستعداد الكامل لنجاح معامل التنسيق الثلاثة، في استقبال طلاب الثانوية العامة وأولياء أمورهم؛ لتسجيل رغباتهم إلكترونيًا، وتقديم التسهيلات اللازمة والخدمات المطلوبة، مؤكدًا أنه تم وضع خطة احترازية لتنظيم عملية التسجيل داخل المعامل لضمان سلامة جميع المترددين والموظفين.

وفي جامعة عين شمس، أعلن الدكتور محمود المتيني رئيس جامعة عين شمس، عن فتح معامل التنسيق الإلكتروني بعدد من كليات الجامعة، لافتا الي انه تم تخصيص ١٣ معملا لتقديم خدمات التنسيق الإلكتروني لطلاب الثانوية العامة منذ بدء المرحلة الأولى من التنسيق.

وأتاحت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، مساء أمس، التسجيل لتقليل الاغتراب 2020 تجريبيًا، عبر الموقع الإلكتروني للتنسيق 2020، وذلك لطلاب المرحلتين الأولى والثانية الذين سجلوا رغباتهم في المرحلتين من تنسيق الكليات 2020 الفترة الماضية، عبر رابط موقع التنسيق الإلكتروني

https://tansik.egypt.gov.eg/application