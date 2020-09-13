نقيب السياحيين: نقل آثار تونة الجبل للأقصر يحفز الإقبال

تتخذ الدولة المصرية عدة إجراءات في القطاع السياحي، وخصوصا منذ عودة السياحة الثقافية في بداية سبتمبر الحالي، حيث استقبل متحف الأقصر مجموعة من القطع الأثرية، تضمنت عددا من التوابيت من منطقة آثار تونة الجبل والمتحف المصري بالتحرير، لتكون ضمن كنوز سيناريو العرض بالمتخف.

حلقة: الأقصر متحف مفتوح

وقال الدكتور باسم حلقة نقيب السياحيين في تصريحات لـ"الوطن"، إن الأقصر عامرة بالآثار، فالمدينة بمثابة "متحف مفتوح"، وبها قطع أثرية تملأ الكثير من المتاحف، مما يجعل نقل آثار إليها أمر روتيني، وإجراء يؤخذ بحسب ما ترى هيئة الآثار لدعم متاحفها بمجموع جديدة لتحفيز الإقبال، إلى جانب خلق حالة من التنوع وخصوصا من منطقة آثار تونة الجبل والمتحف المصري بالتحرير.

وأضاف حلقة أن نقل أي قطع أثرية جديدة من مكان إلى آخر يصاحبه دعاية عالمية، وهو ما يدفع السائحين للذهاب إلى المكان ومشاهدة الآثار، كما أن توقيت النقل الذي يأتي بالتزامن مع عودة السياحة الثقافية بداية سبتمبر الحالي ،يعد نوع من أنواع دعم الأقصر وتحفيز السياحة.

وأكد العناني أهمية التزام الجميع بتطبيق كافة الإجراءات الاحترازية وضوابط السلامة الصحية التي أصدرتها الوزارة ولا سيما مع استئناف حركة السياحة الثقافية، وذلك استكمالا لتجربة مصر الناجحة في استئناف حركة السياحة الوافدة إليها مرة أخرى.

وكان الدكتور خالد العناني، وزير السياحة والآثار، قد تفقد القطع الأثرية التي استقبلها متحف الأقصر من منطقة آثار تونة الجبل والمتحف المصري بالتحرير، وذلك خلال الزيارة التي قام بها إلى محافظة الأقصر، بعد استئناف حركة السياحة الثقافية بمصر اعتبارا من أول سبتمبر الجاري.