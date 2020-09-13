وزيرة البيئة ومحافظ كفر الشيخ يتابعان أعمال قياس عوادم السيارات

استقبل اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، الدكتورة ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة، اليوم الأحد، لتفقد عدد من مواقع تجميع قش الأرز، المدعومة من وزارة البيئة والمفتوحة من قبل الأهالي.

َوتابع محافظ كفر الشيخ، وزيرة البيئة، أعمال قياس عوادم السيارات بكمين القرضا بمدينة كفرالشيخ، لقياس الانبعاثات والحد من ارتفاعها، وذلك في إطار تفعيل وزارة البيئة منظومة مواجهة نوبات تلوث الهواء، حتى يتوفر بيئة صحية للمواطنين.

وأشارت وزيرة البيئة، إلى التنسيق مع كل الجهات الأمنية بمحافظة كفرالشيخ، للإعداد لتنفيذ حملة عوادم لقياس نسب التلوث الناتجة عنها واتخاذ الإجراءات اللازمة تجاه السيارات المخالفة والمعلومة للبيئة.

جاء ذلك بحضور الدكتورة إيناس أبو طالب، رئيس جهاز شؤون البيئة بوزارة البيئة واللواء شعبان مبروك، رئيس مركز ومدينة كفرالشيخ.

لتفقد عدد من مواقع تجميع قش الأرز بالمحافظة، المدعومة من وزارة البيئة والمفتوحة من قبل الأهالي، بالإضافة إلى تفقد لجان العوادم بمداخل طنطا وكفر الشيخ.

وستتضمن زيارة وزيرة البيئة جولة تفقدية على لجان العوادم بمدخل مدينتي طنطا وكفر الشيخ، ثم يعقبها لقاء مع اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، لمناقشة عدد من الموضوعات، وذلك بديوان عام المحافظة.

وستتفقد الوزيرة والمحافظ عمليات فرم وكبس قش الأرز في مدينة سيدي غازي، وقرية الكراكات التابعة لمركز بيلا.