السكة الحديد تلاحق الركاب مخالفي ارتداء الكمامة: محضر وغرامة 4 آلاف جنيه

واصلت الهيئة القومية لسكك حديد مصر، اليوم، تنفيذ جميع الإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا، من حيث تعقيم جميع القطارات العاملية على جميع خطوط السكة الحديد على الوجهين القبلي والبحري، وتطهير المحطات ومكاتب الإداريين وصرافين التذاكر، مطالبة عامليها بالالتزام بارتداء الكمامات والقفازات الطبية.

وأكّدت السكة الحديد، أنَّه سيتمّ تحرير محاضر ضد الركاب المخالفين الذين لا يرتدون الكمامات الطبية بمكاتب الشرطة الموجودة بالمحطات واتخاذ الإجراءات القانونية ضد المخالفين للقرار وتحصيل الغرامة المقررة والبالغة 4 آلاف جنيه، مع التنبيه على الركاب بارتداء كمامات في أثناء دخول المحطات أو استقلال القطارات.

وشددت السكة الحديد على استمرارها في توزيع الكمامات على كل العاملين لديها، وكذلك توفير كمامات بشبابيك التذاكر بالمحطات للبيع للجمهور، ضمن الإجراءات الوقائية لمواجهة فيروس كورونا، مؤكدا أن أعمال تنظيف المحطات يتم بصورة مستمرة ومنتظمة.

رئيس شركة الخدمات المتكاملة: تعقيم 400 منفذا لبيع التذاكر بالمحطات لمواجهة كورونا

ومن جهته، أكّد السيد عيسى رئيس شركة الخدمات المتكاملة للنظافة والأمن التابعة لهيئة السكة الحديد، أنَّ الشركة تواصل عملها الجاد للوقاية من فيروس كورونا، من حيث تعقيم وتطهير القطارات العاملة على جميع خطوط السكك الحديدية على الوجهين القبلي والبحري قبل قيام الرحلة وعقب إنتهاء الرحلة، وتطهير المحطات ومكاتب الإداريين وصرافين التذاكر كل ساعتين تقريبًا، إضافة إلى ألزام جميع العاملين المتعاملين مع الجمهور بارتداء الكمامات والقفازات الطبية، لمواجهة تفشي فيروس كورونا.

وقال "عيسى"، في تصريحات لـ"الوطن"، إنَّ الشركة تقوم يوميا بتنفيذ كافة الإجراءات الأحترازية اللازمة لمواجهة تفشي فيروس كورونا، لافتًا إلى أنَّه تمّ تطهير وتعقيم 400 منفذا لبيع التذاكر بالعديد من المحطات على مستوى الجمهورية، مؤكّدًا أنَّ الشركة ستبدأ في تنفيذ خطة جديدة لمواجهة كورونا تزامنا مع بدء العام الدراسي الجديد بالمدارس والجامعات، لكي تظل القطارات والمحطات نظيفة.

يُذكر أنَّ أطلقت الهيئة حملة موسعة لتطهير القطارات والمحطات وتعقيمها ضد فيروس كورونا، ضمن إجراءات وزارة النقل للمحافظة على القطارات والمحطات نظيفة دائما ضد فيروس كورونا، حيث يتولى عمال النظافة مهمة تطهير وتعقيم القطارات ودورات المياه بها، مع تعليق ملصقات فى المحطات والقطارات للتوعية بالفيروس وأعراضه وكيفية التصرف في حالة شعور الراكب بأعراض محتملة للفيروس.