"كورونا": إصابات جديدة بالقليوبية ولا حالات فى 10 مدن بالدقهلية

أعلن الدكتور ياسر زايد، مدير مستشفى عزل كفر الدوار، شفاء وخروج 4 حالات بعد تعافيهم من فيروس كورونا، فى الوقت الذى استقبل فيه المستشفى 5 مصابين جُدد، ليصبح إجمالى الحالات 65 مصاباً تتراوح أعمارهم من 20 إلى 60 عاماً. وأكد الدكتور محمود طلحة وكيل وزارة الصحة بالبحيرة، استمرار رفع درجة الاستعداد والمتابعة المستمرة لجميع المستشفيات والحالات، لافتاً إلى التزايد المستمر فى معدلات الشفاء من الفيروس، وتحول النتائج من إيجابية إلى سلبية. وأشاد اللواء هشام آمنة محافظ البحيرة، بالدور الكبير والمستمر للأطقم الطبية بالمحافظة، لتقديم أفضل رعاية للمصابين، مثمّناً دورهم الوطنى والعمل بكل إخلاص، للحفاظ على سلامة المواطنين.

وسجّلت محافظة القليوبية 3 إصابات جديدة بمركز ومدينة بنها، بينما سجلت 10 مدن ومراكز أخرى «صفر إصابات»، ليستقر العدد منذ بدء الجائحة حتى أمس الأول، عند 3303 حالات. ونعت نقابة أطباء الدقهلية، الدكتور زكى سعد السرى مفتش صحة المنزلة الأسبق، الذى توفى بعد الإصابة بفيروس كورونا، وهو رابع شهداء الأطباء، وهم الدكتور طارق عبدالعزيز، مدرس واستشارى التخدير بجامعة المنصورة، والدكتور محمد عبدالغنى استشارى الأنف والأذن ومدير مستشفى نبروه سابقاً، والدكتور مصطفى السيد عبده إخصائى أمراض القلب.

اعتقال محتجين فى المظاهرات ضد الإجراءات الاحترازية بأستراليا.. والبرازيل الثانية عالمياً فى عدد الوفيات

وعالمياً، أعلنت شرطة ولاية فيكتوريا الأسترالية، أمس، اعتقال 14 وإصدار 51 إخطاراً لمخالفة القواعد الصحية فى مدينة ملبورن جراء تظاهرات ضد الإجراءات المشددة لمواجهة فيروس كورونا، فيما سجلت منطقة أمريكا اللاتينية، أمس الأول، أرقاماً مخيفة فى عدد الإصابات بكورونا، فى وقت تجاوز فيه عدد المرضى فى العالم 28 مليوناً. وفى المكسيك، تجاوزت الوفيات فى البلاد عتبة 70 ألفاً فى حصيلة تفوق توقعات السلطات الصحية، بينما أصبحت البرازيل فى المرتبة الثانية عالمياً بعد الولايات المتحدة من حيث عدد وفيات كورونا، بحوالى 130 ألف وفاة.

وفى سياق متصل، صوتت الولايات المتحدة ومعها إسرائيل، مساء أمس الأول، ضد نص فى الجمعية العامة للأمم المتحدة يدعو إلى استجابة شاملة ومنسقة فى مواجهة جائحة كورونا، رغم أن هذا النص تم التفاوض بشأنه منذ مايو الماضى، واعتُمد بغالبية ساحقة من جانب 169 دولة من أصل 193 عضواً بالأمم المتحدة، فيما امتنعت أوكرانيا والمجر عن التصويت ويضم نحو 60 مادة ويعترف بالدور الحاسم لمنظّمة الصحة العالمية والأمم المتحدة فى تعبئة وتنسيق العمل العالمى ضدّ الوباء.