إحصاء لـ"رويترز": 28.7 مليون مصاب كورونا و919 ألف وفاة

يواصل وباء فيروس كورونا المستجد، الانتشار وحصد المزيد من الأرواح في مختلف أنحاء العالم، حيث يقترب إجمالي الإصابات بالفيروس من 30 مليون مصاب، فيما تقترب الوفيات الناجمة عنه من المليون وفاة.

فقد أظهر إحصاء لوكالة "رويترز"، أن أكثر من 28.75 مليون شخص أصيبوا بفيروس كورونا على مستوى العالم، في حين وصل إجمالي عدد الوفيات جراء الإصابة به إلى 918894 حالة وفقا لقناة "سكاى نيوز عربية".

وجرى تسجيل إصابات بفيروس كورونا في أكثر من 210 دول ومناطق في العالم، منذ اكتشاف أولى حالات الإصابة في مدينة ووهان بالصين في ديسمبر 2019.

وتصدرت الولايات المتحدة القائمة من حيث الأكثر إصابة ووفيات، حيث سجلت 6,500,589 إصابة، فيما بلغ إجمالي حالات الوفاة فيها 193,735 وفاة.

وحلت الهند في المركز الثاني من حيث عدد المصابين مسجلة 4,659,984 إصابة و77,472 حالة وفاة.

وحلت البرازيل ثالثة من حيث إجمالي عدد الإصابات، وسجلت 4,315,687 إصابة، في حين بلغ إجمالي حالات الوفاة جراء الفيروس 131,210 وفيات، وهو ثاني أكبر عدد وفيات في العالم بعد الولايات المتحدة.