غرفة السياحة: كورونا أجبر 1800 شركة على إغلاق أبوابها

قال علاء الغمري عضو مجلس ادارة غرفة شركات السياحة، إنّ نحو 1800 شركة سياحة مصرية أغلقت أبوابها حاليا لتوقف رحلات العمرة والحج منذ فبراير الماضي وحتى الآن بسبب جائحة كورونا التي ضربت العالم، موضحا أنّ أكثر من 80% من الشركات السياحية المصرية تعتمد بشكل كلي على السياحة الدينية الممثلة في رحلات الحج والعمرة.

خسائر شركات السياحة من توقف رحلات العمرة بلغت ملياري جنيه

وأضاف الغمري، لـ"الوطن"، أنّ العديد من الشركات لجأت إلى تسريح العمالة الموجودة بها بسبب الأزمة المالية الناجمة عن توقف العمل، فيما خفضت بعض الشركات رواتب العاملين بها للنصف، بينما احتفظت غالبية الشركات بموظفيها واستمرت طوال الفترة الماضية في دفع كامل رواتبهم، موضحا أنّ خسائر الشركات نتيجة توقف رحلات العمرة بلغت أكثر من ملياري جنيه.

وأوضح الغمري، أنّ موعد بدء موسم العمرة لهذا العام في علم الغيب: "كان من المفترض بدء الموسم عقب انتهاء موسم الحج مباشرة، إلا أنّ السلطات السعودية لم تعلن حتى الآن موعدا محددا لبدء الرحلات، وحال عدم إيجاد مصل أو علاج لفيروس كورونا المستجد الفترة الحالية، فموسم العمرة لهذا العام سيكون بشكل رمزي أسوة بما تم في الحج وستمنح كل دولة بضعة آلاف من التأشيرات طوال الموسم.

وشدد على أنّ السعودية تضع في مقدمة أولوياتها الحفاظ على حياة المعتمرين والمواطنين دون النظر لأي أمور أخرى.

عودة رحلات العمرة مرهون بإيجاد علاج لـ"كورونا "

من جانبه، قال إيهاب عبدالعال، أمين صندوق غرفة شركات السياحة السابق، إنّه رغم اتخاذ الجهات السعودية بعض الخطوات التمهيدية لتنظيم موسم العمرة لهذا العام، إلا أنّ المؤشرات والمعلومات القادمة من المملكة العربية السعودية تؤكد أنّ موسم العمرة لن يبدأ قبل يناير المقبل، في ضوء تفشي كورونا وبدء الموجة الثانية منه وعدم التوصل لعقار أو علاج شاف له حتى الآن.

وأضاف أنّ السعودية تضع صحة المعتمرين والمواطنين فوق أي اعتبار، لذا فإنّها لن تبدأ استقبال المعتمرين إلا بعد التأكد من السيطرة على كورونا.

وكانت المملكة العربية السعودية أعلنت نهاية فبراير الماضي، تعليق رحلات العمرة وإيقاف استصدار التأشيرات بسبب انتشار فيروس كورونا المستجد "كوفيد 19".