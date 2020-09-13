الغموض يسيطر على جريمة قتل "خليجية" عثر عليها "مكبلة اليدين والقدمين"

كشفت تحريات وتحقيقات الأجهزة الأمنية في واقعة العثور على جثة سيدة في الطالبية، أن الضحية تحمل جنسية دولة خليجية وتبلغ من العمر 51 سنة، مقيمة بمفردها في شقتها، وعثر عليها "مكبلة اليدين والقدمين"، ولا توجد أي إصابات ظاهرية في جسدها.

أشرف على التحقيقات التي جرت بمعرفة ضباط مباحث الجيزة، اللواء طارق مرزوق مساعد أول وزير الداخلية لقطاع أمن الجيزة.

وبدأت قوات الأمن التحقيق في الواقعة، وفرضت كردونًا أمنيًا حول عقار الضحية.

وتفحص القوات تحت إشراف اللوء طارق مرزوق مساعد أول وزير الداخلية لقطاع أمن الجيزة، واللواء محمود السبيلي مدير الإدارة العامة للمباحث، عددًا من المشتبه بهم، والمترددين على المجني عليها، وتفريغ الكاميرات، والبحث عن حارس العقار الذي اختفى في وقت معاصر للجريمة.

وتكثف الإدارة العامة لمباحث الجيزة بمعرفة اللواء محمود السبيلي مدير الإدارة، جهودها لكشف هوية القتيلة، وملابسات الجريمة، بينما بدأ ضباط مباحث قسم الجيزة، وخبراء الأدلة الجنائية، رفع الآثار المادية من مسرح الجريمة.

وانتقل فريق من المحققين إلى مسرح الجريمة، وناظرت الجثة وقررت عرضها على الطب الشرعي لتشريحها لبيان أسباب الوفاة، وطلبت تحريات المباحث حول الواقعة، وسرعة ضبط وإحضار مرتكب الجريمة.

ولا تزال قوات الأمن بالجيزة، تحت قيادة العميد طارق حمزة رئيس المباحث الجنائية لقطاع غرب الجيزة، والمقدم مصطفى كمال وكيل فرقة المباحث، والمقدم خالد يسري نائب المأمور، تواصل جهودها للوقوف على ملابسات الواقعة، والبحث عن الجاني.