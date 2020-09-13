أحمد "كعب داير" بحثا عن علاج لنجله: عنده 4 سنوات ووزنه 7 كيلو فقط

بشكل شبه أسبوعي، يستقل أحمد سيف الدين عبداللاه قطار الصعيد مع طفله المريض، متنقلا بين القاهرة وعدة محافظات، بحثا عن علاج نجله محمد، صاحب السنوات الأربع.

أحمد سيف الدين، من قرية النجاحية بمركز نجع حمادي، بمحافظة قنا، وكان يستقل القطار رقم 157 مميز قادما من محافظة سوهاج، وروى معاناته وتفاصيل مرض نجله، الذي يبلغ من العمر 4 سنوات و5 أشهر، ووزنه 7 كيلو جرامات فقط، حيث أكد أنه وُلد طبيعيا، وبعد 3 أشهر من ولادته ظهر تغير في نمو رأسه.

ومنذ ذلك الحين يعاني محمد من عدة مشاكل صحية، منها ضمور بالمخ، وتوقف النمو، وضيق في الحالب، فضلا عن وجود عيب خلقي بالقولون.

وأشار الوالد إلى أنه ذهب بنجله إلى عدة مستشفيات خاصة بالأطفال، وأطباء متخصصين في محافظات الوجه البحري، منها مستشفى أبو ريش بالقاهرة، دون تحسن في حالته.

سوهاج كانت آخر محطة وصل لها أحمد سيف الدين ونجله محمد، بحثا عن طبيب مخ وأعصاب، الذي أوضح للوالد بعد إجراء بعض التحاليل والأشعات المقطعية وخلافه، أن طفله يحتاج إلى عملية جراحية في الصمام الأمامي للمخ، بعدما حدث فيه انسداد أدى إلى تدهور حالته الصحية.

الطبيب أخبر أحمد سيف الدين أيضا أن تكلفة تلك العملية 30 ألف جنيه، ويجب إجراؤها بشكل عاجل حتى لا تدهور حالة الطفل أكثر من ذلك، وبعد ذلك تُعالج باقي الأمراض الأخرى.

الوالد أوضح أنه لا يستطيع دفع تكلفة العملية حيث أن دخله بسيط بالكاد يكفي قوت يومه، وطالب رئيس الجمهورية ورئيس الوزراء ومحافظ قنا بالتدخل لعلاج ابنه، الذي لا يزال في شبه غيبوبة، ولا يحتمل السفر الكثير.