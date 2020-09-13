دعوات لمقاطعة "نتفلكس" بسبب مشاهد غير لائقة بين أطفال بفيلم "cuties"

تعرض فيلم "cuties"، خلال الساعات الماضية، لانتقادات عديدة بعد عرضه على المنصة الإلكترونية "نتفلكس"، بسبب وجود مشاهد غير لائقة بين أبطال العمل من الأطفال، رغم أنَّ الفيلم ترشح لجائزتين في برلين السينمائي 2020.

تفاعل رواد السوشيال ميديا مع الفيلم، وفعّلوا هاشتاج "#CancelNetflix"، وكتب أحد رواد فيس بوك: "بعد ما عملت فيلم أخير اسمه Cuties بيروج للجنس للأولاد والبنات في أعمار صغيرة، 10 سنين، وكله أوضاع مستفزة لأطفال صغيرة يطلعوا بالمناظر دي".

وكتب أحد المعلقين: "أنا واحد من الناس كنت مشترك فيها وأخدت القرار إني مش هجدد تاني بعد كمية القرف اللي بقوا بينتجوه ده، مفيش فيلم ولا مسلسل دلوقتي بينتجوه إلا ولازم وبيدخّلوا فيه الشذوذ والإباحية".

فيما قال أحد المشتركين: "في حملة برة شغالة دلوقتي عشان مقاطعة نتفليكس!"، ليعلق آخر "دول هما عندهم رسالة يمحو كل أخلاقنا ويعودونا إننا نشوف القرف دا ونتقبله في حياتنا عادي، فخلاص أنا مش هشترك في أي حاجة زي دي تاني نهائي".

يُذكر أنَّ الفيلم حصد جائزة الإخراج من مهرجان صندانس في أمريكا، وترشح لأخرى من نفس المهرجان.

الفيلم مأخوذ عن فيلم قصير لدوكوري بعنوان "مامان" حول طفلة تبلغ من العمر 8 سنوات، تغضب عندما يدعو والدها متعدد الزوجات عروسه الجديدة إلى شقتهم الباريسية، فاز العمل بجائزة لجنة تحكيم الفيلم القصير الدولي في صندانس عام 2016.