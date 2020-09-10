عمرو محمود ياسين عن "الكمسري": "كأنه شرير في فيلم سينمائي"

علق السيناريست عمرو محمود ياسين، على فيديو القطار الشهير الخاص بتجاوز "كمسارية القطار" في حق أحد ركاب القطار رقم 948 المتجه من المنصورة إلى القاهرة، قائلًا: "الفيديو أثر فيّا جدًا".

وأضاف "عمرو"، عبر حسابه الشخصي عبر موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك": "شُفت المحصل ده كأنه شخصية شريرة في فيلم سينمائي.. بالغ المؤلف في إظهاره بشكل كريه.. وشوفت السيدة المصرية، كما كانت تظهرها الأفلام والمسلسلات قديمًا.. في أكليشيه أنه يجيبوا شخصية ويرمزوا بها لمصر.. وكنا نشعر أن دي رمزيات مبالغ فيها.. وأيضا شرف وعزة نفس الجندي المصري، هي كمان ظهرت في الفيديو ده، كأنها شوتات من فيلم سينمائي عايز يظهر الجندي المصري بصوره إيجابيه معينة".

وتابع: "لكن حقيقة الأمر، أن كل اللي في الفيديو ده حقيقي وعفوى وصادق.. لذلك أثر فيا، خصوصًا تلك المرأة المصرية الرائعة اللي ظهرت في النصف التاني من الفيديو عشان تعمل تويست في الأحداث".

يذكر أن الفنانة وفاء عامر، ناشدت بتكريم "سيدة القطار"، حيث كتبت عبر حسابها الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام": "الست العظيمة دي هي اللي دفعت التذكرة للعسكري ورفضت إهانته الست دي لازم تتكرم مش لأنها دفعت بس للعسكري.. لأنها إنسانة وعندها قلب وعملت زي ما ربنا أوصانا، ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة صدق الله العظيم".

وتابعت: "تحية لكل سيدة محترمة لها قلب يشعر أن الله يكرم من يكرم ضيف على الأرض.. فما بالكم من خير أجناد الأرض.. لو أعرف مكانها أو تليفونها والله أروح لها أبوس إيدها اللي دفعت وهتنور يوم القيامة لأنها جبرت خاطر ربنا يجبر خاطرها.. فخورة أني امرأة فخورة أني مصرية.. فخورة بكل نساء مصر.. تحيا الأرض الطيبة التي يعيش عليها نساء مصر.. تحيا جمهورية مصر العربية".

وكان الفريق المهندس كامل الوزير وزير النقل، أكد أنَّه يكن كل الاحترام والتقدير لجموع ركاب قطارات السكة الحديد، مشددًا على أنَّ ما حدث في قطار رقم 948 "المنصورة- القاهرة" بالتجاوز في حق أحد الركاب لن يمر مرور الكرام، موضحاً أنَّه تمّ تحويل "الكمسارية" المتجاوزين في حق أحد الركاب للتحقيق الفوري وتمّ وقفهما عن العمل.

أضاف وزير النقل، في تصريحات خاصة لـ"الوطن"، أنَّ جميع العاملين بوزارة النقل وقطاعتها يعملون لخدمة المواطن المصري، معبرًا عن رفضه التجاوز من قبل العاملين للجمهور، قائلاً: "كل المواقف التي تحدث بين أطقم تشغيل السكة الحديد والراكب يجب أن تكون في إطار القانون وفي إطار احترام الراكب، ولا تهاون مع أي مخطئ".

وأوضح أنَّ وزارة النقل ممثلة في هيئة السكة الحديد، تنفذ خطط شاملة لتطوير منظوماتها الأساسية، من خلال تحديث نظم كهربة الإشارات ونظم الاتصالات ونظم وحدة التحكم المركزي وتجديد القضبان وتحسين ورفع كفاءة المحطات وتحديث المزلقانات وتحويلها للعمل إلكترونيًا وإعادة تأهيل وصيانة وتشغيل الجرارات وتحديث أسطول عربات القطارات القديمة بأخرى جديدة، وذلك لتقديم كل الخدمات المميزة لجمهور الركاب المسافرين على جميع خطوط السكك الحديدية على الوجهين القبلي والبحرى، منوهاً إلى أنَّ سكك حديد مصر ستكون عالمية عقب تنفيذ الخطة الشاملة، ولن نسمح بالتجاوزات مرة أخرى.

وقال وزير النقل، إنَّ الوزارة تعمل على تحسين مستوى الخدمة المقدمة لجمهور الركاب المسافرين، موضحاً أنَّ مرفق السكة الحديد ملك للشعب المصري، مؤكّداً على تشغيل 3 قطارات جديدة مكونة من الجرارات الأمريكية الجديدة والعربات الروسية الجديدة شهرياً.

يُذكر أنَّ تقدمت وزارة النقل، صباح اليوم، باعتذار رسمي بسبب واقعة قطار رقم 948 المتجه من "المنصورة - القاهرة" يوم 9 سبتمبر 2020، عن تجاوز كمسارية قطار في حق أحد ركاب القطار، مؤكّدة احترامها واحترام كل العاملين في السكة الحديد لجمهور الركاب بوجه عام وكل أفراد القوات المسلحة الباسلة والشرطة على وجه الخصوص.