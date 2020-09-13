كيف تحصل على أرض أكثر تميزا بمقدم حجز 350 ألف جنيه في 10 مدن جديدة؟

فتحت وزارة الإسكان اليوم، باب الحجز لعدد 632 قطعة أرض سكنية بالإسكان "الأكثر تميزًا"، بمساحات تبدأ من 294 م2 إلى 2300 م2، بـ10 مدن جديدة (القاهرة الجديدة - دمياط الجديدة - العبور - بدر - أسوان الجديدة - العاشر من رمضان - طيبة الجديدة - برج العرب الجديدة - 15 مايو - سوهاج الجديدة).

وتستعرض "الوطن" خطوات حجز الأراضي الأكثر تميزًا والتي تبدأ من اليوم الأحد، الموافق 13 سبتمبر وتستمر حتى الساعة 11:59 مساءً يوم الخميس الموافق 17 سبتمبر الحالي على هذا النحو.

1. الدخول على الموقع من خلال الضغط على (دخول مستخدم حالي) عن طريق الرابط: https://www.hdb-reservation.com/.

2. الضغط على مفتاح "أرغب في التقدم" المتاحة بجانب المشروع ثم الضغط على أيقونة "احجز الآن".

3. تظهر شاشة توضح البيانات الأساسية بالاستمارة السابق تسجيلها "للاطلاع فقط".

4. تظهر شاشة تمثل بيانات قطع الأراضي المتاح الحجز عليها مرتبة على النحو التالي:

- المحافظة.

- المدينة.

- المنطقة.

- الحي.

- المجاورة.

- نوع القطعة.

- رقم القطعة.

5. الضغط على مفتاح تأكيد الحجز مع إمكانية طباعة كامل بيانات الاستمارة.

ويتم استكمال باقي مبلغ جدية الحجز في الفترة من يوم الأحد الموافق 20 سبتمبر الحالي، وحتى الثلاثاء الموافق 20 أكتوبر المقبل، وحال عدم استكمال إجراءات الحجز أو عدم الرغبة في حجز قطعة الأرض السكنية يتم رد مبلغ جدية الحجز وفقا لما يلي:

يتم إتاحة شاشة على الموقع الإلكتروني ببنك التعمير والإسكان بعد الانتهاء من فترة الحجز لتسجيل طلبات رد مبلغ جدية الحجز المسدد، ويتم تنفيذ الطلب خلال "5 أيام عمل" من تاريخ تقديم الطلب، ويتم رد المبلغ بنفس أسلوب السداد.

الشروط المالية

- سداد مبلغ جدية الحجز وقدره 350 ألف جنيه إضافة إلى 1500 جنيه مصروفات تسجيل.

- استكمال سداد 25% إضافة إلى (1% مصاريف إدارية + 0.5% لصالح مجلس الأمناء) من إجمالي قيمة الأرض في الفترة من 20 سبتمبر 2020 حتى 20 أكتوبر 2020، وبنفس أسلوب سداد مقدم الحجز (سويفت /ACH / تحويل داخلي لحساب بنك التعمير واالسكان ــ فرع المهندسين، من أي فرع من فروع بنك التعمير والإسكان في حالة وجود حساب للعميل بالبنك).

الشروط العامة للحجز

1. يعتبر الإعلان وكراسة الشروط جزءً لا يتجزأ من عقد البيع ومكملان لأحكامه ويجب على الطرف الثاني وعلى خلفائه ومستأجريه تنفيذ واحترام هذه الاشتراطات بالتضامن فيما بينهم.

2. لا يجوز للطرف الثاني تقسيم أو تجزئة قطعة الأرض موضوع الطرح نهائيًا، وحال المخالفة يتم إلغاء التخصيص وسحب الأرض لحوزة الجهاز المختص دون الحاجة إلى إنذار أو تنبيه أو استصدار حكم قضائي.

3. يحظر استعمال البناء الذي يقام على قطعة الأرض موضوع الطرح إلا لغرض السكن، وفي حالة المخالفة يتم فسخ التعاقد وتطبيق قواعد الإلغاء.

4. لا يجوز استعمال أو استغلال قطعة الأرض قبل إنشاء المبنى لأي غرض آخر مثل تشوين أو تخزين أي مواد مهما كانت أو استعمالها كحظائر للحيوانات أو جراج أو أي استعمال يتسبب عنه إقلاق لراحة السكان أو الإضرار بالصحة العامة ويهدد الأمن، وفي حالة المخالفة يكون لجهاز المدينة المختص الحق في إلغاء التخصيص وسحب قطعة الأرض بعد إزالة المخالفة بمصاريف على عاتق الطرف الثاني.

5. على الطرف الثاني وحده أو وكيله الرسمي أو خلفه العام القيام بكل الإجراءات لدى الجهاز أو الإدارات المختصة للحصول على التراخيص والتصاريح اللازمة لإقامة المبنى وتوصيله بالمرافق العامة طبقًا للاستعمال المخصص له قطعة الأرض، كما هو مشار إليه في هذه الكراسة وطبقًا للوائح والقوانين المنظمة لذلك.

6. يلتزم الطرف الثاني بتوفير أماكن انتظار سيارات طبقا للمعدلات وقانون البناء.

7. يلتزم الطرف الثاني بإقامة الأسوار على حدود قطعة الأرض طبقًا للاشتراطات البنائية.

- عمل الواجهات الكلاسيكية: توحيد ألوان الواجهات ـ توحيد الحليات "دروة ـ بروزات ـ حليات الواجهة".

- عمل الواجهات المودرن: توحيد ألوان الواجهات ـ توحيد الحليات "دروة ـ بروزات ـ حليات الواجهة".

- عمل نموذج موحد للسور لكل النموذجين الكلاسيكي والمودرن لعمل ربط بصري بين العمارات على أن يترك لكل عميل التصميم والتوزيع الداخلي للنموذج بما لا يخل مع الاشتراطات للواجهات الرئيسية "أمامية ـ خلفية".

8. يلتزم الطرف الثاني بألوان واجهات المبنى طبقًا لمخططات ألوان المباني المحددة بالمدينة.