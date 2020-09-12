"الإسكان" تعلن 41 وظيفة شاغرة للشباب بنظام التعاقد في بعض التخصصات

أعلنت الهيئة العامة لتعاونيات البناء والإسكان عبر الموقع الرسمي لبوابة الوظائف الحكومية، حاجتها للتعاقد في بعض الوظائف للعمل بنظام الاستعانة من خارج الجهاز الإداري للدولة، ووحدات الإدارة المحلية والهيئات الخدمية والاقتصادية.

تفاصيل الوظائف المتاحة

1- عدد (5) مفتش مالي جمعيات بكالوريوس تجارة (محاسبة) بتقدير جيد فأعلى.

2- عدد (3) محاسب بكالوريوس تجارة (محاسبة).

3- عدد (3) محام ليسانس حقوق.

4- عدد (5) مهندس تنفيذ بكالوريوس هندسة (مدني/ عمارة/ كهرباء).

5- عدد (3) مهندس مشروعات بكالوريوس هندسة حديث التخرج (تخطيط/ عمارة/ مدني/ كهرباء).

6- عدد (2) فني تنفيذ مؤهل فني فوق متوسط أو متوسط.

7- عدد (2) أخصائي موارد بشرية مؤهل عالِ مناسب بتقدير جيد فأعلى.

8- عدد (2) اخصائي متابعة ليسانس ألسن / بكالوريوس لغات وترجمة (لغة إنجليزية) شرط أن يكون من خريجى مدارس اللغات بتقدير جيد فأعلى.

9- عدد (1) اخصائي برمجة مؤهل عالِ في ذات التخصص.

10- عدد (2) أخصائي حاسب آلي بكالوريوس حاسب آلي أو مؤهل عالِ مناسب في ذات التخصص.

11- عدد (2) أخصائي شئون عقارية مؤهل عالِ مناسب.

12- عدد (5) مفتش إداري جمعيات ليسانس حقوق/ بكالوريوس تجارة "إدارة أعمال".

13- عدد (2) حارس محو أمية، إجادة القراءة والكتابة وشهادة محو الأمية.

14- عدد (2) سائق رخصة قيادة (درجة أولى ــ ثانية ــ ثالثة) وإجادة القراءة والكتابة.

15- عدد (2) صراف مؤهل تجاري فوق المتوسط أو متوسط.

شروط الوظائف المشتركة

- أن يكون من قاطني المقر الرئيس للهيئة لمحافظة القاهرة والجيزة

- ألا يكون قد سبق له فصله من الخدمة لحكم قضائي أو قرار تأديبي.

- اجتياز الاختبارات اللازمة لشغل الوظيفة (تجرى باستخدام الحاسب الآلي).

- اجتياز اختبارات المقابلة الشخصية.

- ​إجادة التعامل مع الحاسب الآلي.

- ألا يكون من العاملين بالجهاز الإداري للدولة والإدارة المحلية والهيئات العامة الخدمية والاقتصادية.

- مدة العمل 11 شهر في العام الواحد قابلة للتجديد لمدة مماثلة.

- لا يجوز التقدم لأكثر من وظيفة واحدة​.

- ألا يزيد السن عن 35 عامًا في 1 يوليو 2020.

- آخر موعد لتلقي طلبات الوظائف يوم 17 سبتمبر الحالي.

- بالنسبة لوظيفة الصراف: سيتم اختيار بعض الصرافين إقليميًا من محافظتي بورسعيد والإسكندرية.

الأوراق المطلوبة المشتركة للتقديم

​1- صورة بطاقة الرقم القومي.

2- صورة المؤهل الدراسي.

3- صورة شهادة الميلاد.

4- صورة شهادة تأدية الخدمة العسكرية أو الإعفاء منها.

5- شهادات الخبرة إن وجدت.

6- شهادة قيد حديثة من نقابة المهندسين "بالنسبة لوظائف المهندسين".

7- صورة شهادة القيد بجدول المحامين المقبولين أمام المحاكم الابتدائية "بالنسبة لوظيفة المحامي".

ويمكن للراغبين في التقدم للوظائف ملء الاستمارة من هنــــــــــــا.