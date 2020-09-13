غدا.. تسليم جوائز "مصر لتطبيقات الخدمات الحكومية" لطلاب الجامعات

تسلم هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، غدًا الاثنين، جوائز مصر لتطبيقات الخدمات الحكومية لطلاب الجامعات لثلاث فرق فائزة ومؤهلة للمرحلة النهائية من مراحل الجائزة.

وأوضحت وزيرة التخطيط، في بيان صادر اليوم، أنَّ جائزة مصر لتطبيقات الخدمات الحكومية تمثل مسابقة سنوية للطلاب المصريين بالمؤسسات التعليمية داخل جمهورية مصر العربية، مشيرة إلى أنَّ المسابقة تدور حول اختيار أفضل التطبيقات الذكية للخدمات الحكومية عبر الهاتف المحمول.

وأشارت إلى أنَّ الهدف من الجائزة يتمثل في تعزيز العلاقة بين الطلاب بالمؤسسات التعليمية والجهات الحكومية وإشراكهم في عملية التحول الرقمي ودعم التنمية المستدامة، إلى جانب تشجيع الطلاب على تقديم حلول إبداعية مبتكرة في مجال تطبيقات الهواتف الذكية، وتطوير الخدمات الحكومية وإمكانية الحصول عليها بإجراءات سهلة ومبسطة وكفاءة عالية.

وتابعت السعيد، أنَّ عملية اختيار الفرق الثلاث الفائزة تمت علي قدرٍ عالٍ من الشفافية بالاستعانة بخبراء من القطاعات العشرة الرئيسة للجائزة وتتضمن قطاعات السياحة، والمواصلات، الداخلية، والخارجية إلى جانب قطاعي الصحة، العدل، وقطاعات التعليم العالي، التربية والتعليم، التموين وقطاع المشروعات الصغيرة.

يُشار إلى أنَّ عملية التقييم تمت وفقًا لعدد من المعايير تضمنت فهم المشكلة ووضوح الهدف من التطبيق، فهم (السوق/ القطاع/ الفئة المستهدفة)/ الحل المقترح والقيمة المضافة منه، حداثة الفكرة ودرجة الابتكار والتفرد، جدوى التطبيق وسهولة التنفيذ ونموذج العمل والمردود والعائد من التطبيق ومؤشرات النجاح)، وتضمنت المرحلة قبل النهائية اختيار 12 فريقًا وتوجيههم لمعسكر تدريبي لينتهي المعسكر بتقييم انتهي باختيار 3 فرق مؤهلة للحصول على الجائزة.

جدير بالذكر أنَّ جائزة مصر لتطبيقات الخدمات الحكومية لطلاب الجامعات تم إطلاقها بمعرض القاهرة الدولي للاتصالات وتكنولوجيا المعلومات في نوفمبر 2018، تحت رعاية الرئيس عبدالفتاح السيسي.