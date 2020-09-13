نائب: بنوك ترفض تفعيل مبادرات "المركزي" لإنقاذ السياحة من آثار كورونا

طالب النائب محمد هاني الحناوي، عضو مجلس النواب، الحكومة بصفة عامة، والدكتور خالد العناني، وزير السياحة والآثار بصفة خاصة، بالإسراع في تفعيل المبادرات الرئاسية، خاصة مبادرات البنك المركزي لمواجهة المشكلات والأزمات المزمنة التى عانى منها قطاع السياحة المصري، بسبب التداعيات السلبية لفيروس كورونا.

وقال "الحناوي"، في بيان له أصدره، اليوم، أنه يجب الاستجابة الفورية لمطالب مستثمري القطاع السياحي بتفعيل مبادرات البنك المركزي لدعم قطاع السياحة، سواء المتعلقة بتقديم قروض لتجديد المنشآت السياحية بفائدة 8%، أو تمويل العملية التشغيلية بهدف الاحتفاظ بالعمالة بفائدة 5%، حيث ترفض بعض البنوك طلبات المنشآت السياحية للاقتراض أو تخييرهم بين الاستفادة بواحدة فقط من المبادرات، والإسراع أيضًا في تطوير الطرق المؤدية للمقاصد السياحية لرفع كفاءة الطرق المؤدية للمقاصد السياحية، مثل طرق القاهرة - أسوان، والغردقة - الأقصر.

كما طالب النائب الحكومة بالاستجابة لمستثمري القطاع، باستمرار تأجيل سداد مديونيات منشآت السياحة النيلية، حيث تم مناقشة تأجيل سداد مديونيات هذه المنشآت حتى بعد تعافي النشاط، والاستجابة لاقتراح أصحاب المراكب النيلية بالسماح لها بالرسو داخل مدينة الأقصر، بما يسمح للسائح بزيارة الأماكن الأثرية، وإجراء جولة بالمدينة والشراء من "البازارات"، إضافة إلى ضرورة مد قرار سداد كافة المستحقات على المنشآت السياحية والفندقية دون غرامات أو فوائد تأخير، ومن بينها سداد التأمينات والضرائب العقارية.

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