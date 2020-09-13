الدولار يتراجع 5 قروش والذهب مذبذب خلال أسبوع

شهد سعر شراء وبيع الدولار مقابل الجنيه المصري، خلال رحلة تعاملاته الأسبوعية تراجعًا بقيمة 5 قروش، وفق البنك المركزي، ليباع بـ15.80 جنيه مقابل 15.85 جنيه نهاية الأسبوع الماضي في البنوك وشركات الصرافة.

ورصدت "الوطن"، سعر بيع شراء الدولار في كل البنوك ليباع بأقل سعر في 7 بنوك "مصر إيران للتنمية، قناة السويس، المصرف المتحد، التجاري الدولي، الإمارات دبي الوطني، المصرف العربي الدولي، قطر الوطني"، ليباع بـ15.80 جنيه مقابل 15.70 جنيه للشراء.

وسجّل بنك "الأهلي المتحد"، أعلى سعر للشراء بـ15.85 جنيه مقابل 15.75 جنيه للشراء، فيما استقر في بنوك "مصر، الأهلي المصري، عودة، الكويت الوطني، المصري لتنمية الصادرات" عند 15.72 جنيه للشراء.

فيما تذبذبت أسعار الذهب، خلال أسبوع في أسواق المال والبورصات العالمية في السوق المحلية ليباع عيار 24 بـ983 جنيهًا.

وسجل عيار 21 قيمة 860 جنيهًا، وبلغ عيار 18 نحو 737 جنيهًا، وبيع الجنيه الذهب بـ6.885 جنيه.