الحكومة توافق على إقامة 22 مشروعا استثماريا بـ600 مليون جنيه

ترأس المستشار محمد عبدالوهاب، الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، اجتماع مجلس إدارة المنطقة الاستثمارية IDG إي سكوير، بحضور شادي ويليام، العضو المنتدب للشركة، وناقش الجانبان التعاون لإنشاء مركز تدريب مهني ونقل التكنولوجيا داخل المنطقة الاستثمارية.

ووافق الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار على 22 مشروعًا جديدًا داخل المنطقة الاستثمارية، بإجمالي رؤوس أموال تتعدى 600 مليون جنيه، ووجّه المستشار محمد عبدالوهاب المكتب التنفيذي للمنطقة، بسرعة تنفيذ الإجراءات اللازمة لبدء مزاولة النشاط للمشروعات الموافق عليها.

وقال العضو المنتدب للشركة إنّ المجموعة استطاعت تقديم خدماتها من الدعم اللوجستي والترفيق وتخصيص الأراضي لنحو 140 مستثمرا، ثلثهم من الأجانب، بفضل مناخ الاستثمار الجيد الذي تتمتع به مصر، إذ تتولى الشركة الإدارة والتطوير الصناعي لمساحة 22 كيلومترًا مربعًا بمدن السادس من أكتوبر والعلمين الجديدة وشرق بورسعيد.

وأجرى المستشار محمد عبدالوهاب، الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، جولة تفقدية بالمنطقة الاستثمارية بمدينة السادس من أكتوبر، وشملت الزيارة عددا من المشروعات العاملة بالمنطقة بغرض متابعة حركة الإنتاج ومناقشة الفرص والتحديات مع المستثمرين.

وشملت الجولة زيارة مشروع PFN بالمنطقة الاستثمارية لإنتاج الأقمشة غير المنسوجة، الذي يصدر نصف منتجاته للخارج، ومشروع شركة تكنولوجيا الهندسة والصيانة "إيست"، المتخصصة في تقديم الخدمات والحلول الهندسية للشركات، لبحث خططهما التوسعية خلال المرحلة المقبلة.

وقال المستشار محمد عبدالوهاب، إنّه جار تطوير منظومة عمل الهيئة العامة للاستثمار لتقديم الخدمات المعاونة لحركة الاستثمار، وتتمثل في تقديم الاستشارات والحلول والدراسات للمستثمرين ومواجهة التحديات بآليات مستدامة والتعاون مع الجهات المعنية في مجال تدريب الكوادر وبناء قدرات العمالة.