"الاستثمار": رخصة "ذهبية" جديدة تغني عن جميع التراخص

أكد المستشار محمد عبد الوهاب، الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار، أن رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي وجه بإنشاء وحدة للرخصة الذهبية، موضحًا أن المادة 20 من قانون الاستثمار تتيح منح الشركات هذه الرخصة التي تشمل تراخيص بناء وتشغيل، وتغني عن أي إجراء آخر.

ووعد عبد الوهاب الجانب البحرينى بالحصول على هذه النوعية من الرخص للاستثمار فى السوق المصري، مشيرًا الى تشكيل لجنة عمل مشتركة لعرض الفرص الاستثمارية المتاحة.

جاء ذلك خلال كلمته التي ألقاها صباح اليوم في أول ملتقى استثماري رقمي دولي تحت عنوان "الفرص الاستثمارية في كل من مملكة البحرين ومصر"، وذلك بالتنسيق مع جمعية رجال الأعمال البحرينية، وسفارتي البلدين في القاهرة والمنامة عبر تقنية "فيديو كونفرانس"، والذي نظمته جمعية رجال الأعمال المصريين برئاسة المهندس علي عيسى.

واشار "عبد الوهاب" إلى أن الرخصة الذهبية تعني موافقة واحدة من مجلس الوزراء لإقامة مشروع وتشغيله وإدارته بما فى ذلك تراخيص البناء والعقارات، دون الحاجة لأى إجراء آخر.

وأوضح أن الشركات تؤسس بغرض مشروعات استراتيجية تهدف للتنمية والمشروعات المشتركة بين القطاع الخاص والعام، وأنشطة مرافق عامة والطاقة والبنية التحتية، وهناك شروط تتم مراجعتها ويتم عرضها على رئيس الوزراء لاستصدار الموافقة.

ووجه "عبد الوهاب" الدعوة للجانب البحريني بزيارة مقر الهيئة العامة للاستثمار، للحصول على إجابات لكل الاستفسارات لدى أفراده.