طارق عامر: العالم يُلقب مصر بـ"درة الاستثمار والأسواق الناشئة"

قال الدكتور طارق عامر، محافظ البنك المركزي، إن الدولة المصرية لها وضعها في الخارج الآن بسبب الإصلاحات الاقتصادية، وبات يُطلق عليها دوليًا "درة الاستثمار" ولا يقولون عليها مصر، كما يُطلقون عليها "درة الأسواق الناشئة"، موضحًا أن معظم دول العالم قامت بتخفيض عملتها بنسبة 20 لـ30% في ظل أزمة فيروس كورونا المستجد "كوفيد19".

وأضاف "عامر"، خلال حواره في برنامج "على مسؤوليتي"، الذي يُعرض على شاشة "صدى البلد"، مع الإعلامي أحمد موسى، أن مصر إذا خفضت العملة في الفترة الماضية بسبب كورونا "كان يبقى ليها عذر"، ولكن البنك المركزي والقيادة السياسية جنبت الدولة هذا الأمر، موضحًا أن تركيا قامت بتخفيض عملتها بنسبة 20% وروسيا بنسبة 17%، والبرازيل بنسبة 24%، والهند بنسبة 2.6%.

وتابع: " إحنا وضعنا أحسن من دول في هذه الأزمة، ووضعنا المالي قوي ومواردنا قوية، وهناك ثقة دولية وثقة بين الشعب والرئيس والحكومة، وهناك استقرار في الدولة المصرية، كل ما هنستمر في الاستقرار كل ما هنبني ويتحسن موقفنا أكتر".