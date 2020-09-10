نائب: صندوق مصر السيادي سيقود مسيرة الاستثمار.. وفكرته عبقرية

أعرب النائب أحمد فؤاد أباظة، وكيل أول لجنة الشؤون العربية بمجلس النواب، عن ثقته التامة في أن صندوق مصر السيادي سيقود مسيرة الاستثمار والتنمية الشاملة والحقيقية داخل مصر خلال المرحلة المقبة.

وأكد أن فكرة إنشاء هذا الصندوق عبقرية من الرئيس عبد الفتاح السيسى، وأشاد، في بيان له أصدره اليوم، بتصريحات أيمن سليمان الرئيس التنفيذي لصندوق مصر السيادي، والتي قال فيها إن الصندوق حدد قطاعات رئيسية للاستثمار لتحقيق قيمة مضافة للاقتصاد المصري، خاصة في الصناعات الدوائية والخدمات الطبية والبنية الأساسية والخدمات المالية.

كما أشاد النائب بالمجالات الأخرى التى يدرس صندوق مصر السيادي الاستثمار بها، مثل الزراعة والميكنة الزراعية والتصنيع الغذائي، وإقامة المراكز التجارية والمخازن بجوار مناطق الإنتاج لزيادة القيمة المضافة.

يذكر أن الهدف من صندوق مصر السيادي هو تنمية ثروات مصر من الأصول والموارد الطبيعية بشكل مستدام، لتعظيم قيمة هذه الموارد للأجيال المقبلة، من خلال المساهمة في تأسيس الشركات أو زيادة رؤوس أموالها، والاستثمار في الأوراق المالية المقيدة بأسواق الأوراق المالية وغير المقيدة بها وأدوات الدين وغيرها من الأوراق المالية داخل أو خارج البلاد، والاقتراض والحصول على التسهيلات الائتمانية وإصدار السندات وصكوك التمويل وغيرها من أدوات الدين، وشراء وبيع وتأجير واستئجار واستغلال الأصول الثابتة والمنقولة والانتفاع بها، وإقراض أو ضمان صناديق الاستثمار والشركات التابعة التي يملكها أو يساهم فيها مع الغير.

ويبلغ رأس مال الصندوق المرخص به 200 مليار جنيه، فيما يبلغ رأس ماله المصدر 5 مليارات جنيه، بجانب موارده من رأسمال الصندوق، والأصول التي ستنقل له، وعائد استثمار الأصول.