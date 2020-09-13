العامرية للبترول تعلن تكرير 3.6 مليون طن خام خلال 2019-2020

قال المهندس على بدر رئيس شركة العامرية للبترول إنه تم تكرير حوالى ٦ر٣ مليون طن من الخام خلال العام المالي 2019-2020 ساهمت بنسبة ١٥٪ من إجمالي طاقات التكرير بمصر.

وأضاف بدر انه تم توفير العديد من المنتجات البترولية الناتجة عن التكرير من أهمها البوتاجاز والسولار والبنزين والكيروسين والمازوت والألكيل بنزين والزيوت والمنتجات الخاصة.

وأشار إلى أن حجم إجمالي الاستثمارات المنفذة في العام المالي السابق بلغ حوالى ٢١٩ مليون جنيه.