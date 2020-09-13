مليونا متردد على المنصة الإلكترونية لـ"مودة"

أعلنت الدكتورة نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي ورئيس مجلس إدارة صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي، وصول المنصة الإلكترونية لمشروع مودة إلى مليوني متردد، منذ إطلاقها من جانب رئاسة الجمهورية في ديسمبر 2019.

وأوضحت الوزيرة، أنّ المشروع يبدأ تطبيق دليل عمل مودة كمتطلب تخرج، بدءا من العام الدراسي المقبل، استنادا لموافقة المجلس الأعلى للجامعات وعلى ضوء نتائج المرحلة التجريبية للمشروع، والتي جرى خلالها تنفيذ دليل مودة على 90 ألف طالب وطالبة في 5 جامعات مصرية.

وتابعت الدكتورة نيفين القباج، أنّ الوزارة تتوسع في تنفيذ المشروع بين المجندين في القوات المسلحة والداخلية، وجرى هذا العام تنفيذ الدليل على 36 ألف مجند.

جاء ذلك خلال افتتاح الوزيرة أول برنامج تدريبي للتوعية الأسرية للمتعافين من تعاطي المخدرات، ضمن مشروع "مودة " الذي تنفذه الوزارة، للحفاظ على كيان الأسرة المصرية، في ظل وجود ارتباط وثيق بين التفكك الأسري وتعاطي وإدمان المواد المخدرة، وذلك بمقر الوزارة في العجوزة.

حضر اللقاء عمرو عثمان مساعد وزير التصامن، مدير صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطى والمشرف على مشروع "مودة"، وتضمن البرنامج التدريبي العديد من الجلسات من خلال المتخصصين، حول الجوانب الشرعية والأبعاد النفسية والاجتماعية، كذلك الجوانب الصحية فى العلاقات الأسرية.