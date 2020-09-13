"المصل واللقاح": نحن على أعتاب إنتاج لقاح كورونا

أكد الدكتور أمجد الحداد، رئيس قسم الحساسية والمناعة بهيئة المصل واللقاح، بدء تسجيل المتطوعين لتلقي لقاح كورونا عبر الموقع الإلكتروني.

وقال "الحداد"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية دينا عبدالكريم، في برنامج "صباح الخير يا مصر"، المذاع على فضائية القناة الأولى، إن أي لقاح يمر بـ4 مراحل، أولها أمان العقار، ومدي مؤثراته الجانبية، وهذه المرحلة تمت بالفعل في بعض دول العالم مثل الإمارات والأردن والبحرين.

ولفت إلى أن المرحلة الثانية هي مرحلة الفاعلية المحدودة، وقياس فاعلية اللقاح على عدد محدود من البشر، أما المرحلة الثالثة فتتضمن 45 ألف متطوع بالعالم، نصيب مصر منهم 6 آلاف متطوع لمعرفة مدى أمان اللقاح، لافتًا إلى أن مصر ستكون على أعتاب إنتاج لقاح كورونا داخل هيئة المصل واللقاح، لتكون بذلك الدولة الأفريقية الوحيدة المنتجة لهذا اللقاح.

وذكر أن المتطوع يجب أن يكون شابا أكبر من 18 سنة، وسليما ولا يعاني أعراض كورونا، وغير مصاب سابقًا بالفيروس، ويتم معرفة مدى استجابة المناعة له، مضيفًا: "أسوأ سيناريو للمتطوع هو عدم حدوث استجابة لديه، وحال الاستجابة يتم التطبيق على مستوى أوسع من البشر، وجميع التكاليف بالمجان".